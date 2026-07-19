Au urmărit toate meciurile Cupei Mondiale dintr-o cutie de sticlă și au fost plătiți cu 50.000 de dolari. Ce au spus după 39 de zile

Cei doi fani ai fotbalului au urmărit toate cele 104 meciuri ale Cupei Mondiale dintr-un cubicul instalat în Times Square din New York. Foto: Profimedia Images

Kevin Akoto și Austin Franklin, doi bărbați din SUA, au renunțat la locurile de muncă pentru a urmări toate meciurile Cupei Mondiale 2026 dintr-o cutie transparentă, amplasată în Times Square, în schimbul unui premiu de 50.000 de dolari. Deși părea jobul perfect la început, experiența s-a dovedit mult mai solicitantă decât își imaginau, scrie The Washington Post.

Kevin Akoto și Austin Franklin au petrecut 39 de zile într-o structură din plexiglas instalată în centrul orașului Times Square din New York, unde au urmărit toate meciurile Cupei Mondiale 2026 și au creat conținut pentru rețelele sociale.

Cei doi au mărturisit că, la început, ideea a părut de vis, așa că au acceptat propunerea fără prea multe ezitări.

„Părea jobul de vis. Ne-am gândit că oricum urma să vedem toate meciurile, așa că ne-am întrebat: «Cât de greu poate fi?»”, a povestit Austin Franklin.

Cu toate acestea, cei doi au mărturisit că, pe parcurs, provocarea s-a transformat într-un program solicitant.

Pe lângă vizionarea meciurilor, cei doi au participat zilnic la interviuri, filmări și diverse activități pentru rețelele sociale, toate desfășurate sub privirile miilor de oameni care treceau prin Times Square.

Aceștia au mai spus că primeau în fiecare dimineață lista cu presa și creatorii de conținut cu care urmau să interacționeze. În unele zile aveau programate mai multe interviuri, iar ritmul alert i-a făcut să piardă noțiunea timpului.

„Cred că suntem aici de vreo șase săptămâni... totul începe să se amestece”, a glumit Franklin atunci când a fost întrebat cât timp a petrecut în cutia transparentă.

Trăirea acestui „vis” a adus cu sine experiențe paradoxale. Amândoi sunt atrași de atenția și oportunitățile oferite, dar, în același timp, sunt pregătiți pentru ca totul să dispară.

„Munca” în sine a devenit copleșitoare, atunci când, înaintea meciului din semifinală dintre Anglia și Argentina, Franklin și Akoto trec de la o sarcină la alta, în timp ce mulțimea din Times Square se înghesuie în afara cutiei lor.

Experiența a atras atenția turiștilor și a devenit parte din strategia prin care organizatorii și partenerii media ai Cupei Mondiale au încercat să genereze conținut viral pe rețelele sociale.