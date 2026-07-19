Trump va participa la finala CM. Aparițiile sale la evenimentele sportive, un coșmar pentru securitate. Ce măsuri excepționale se iau

Potrivit președintelui FIFA, Gianni Infantino, Trump va înmâna personal trofeul echipei câștigătoare. sursa foto: Getty

Duminică după-amiază, președintele Donald Trump va fi prezent pe MetLife Stadium din New Jersey, la finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina. Nu va fi doar un spectator: potrivit președintelui FIFA, Gianni Infantino, Trump va înmâna personal trofeul echipei câștigătoare. Iar, ca de fiecare dată când liderul de la Casa Albă apare la un mare eveniment sportiv, prezența lui aduce cu sine măsuri de securitate excepționale, fast, ceremonie și o primire împărțită între fluierături și aplauze, scrie The New York Times.

Cu doar câteva ore înainte de meci, jurnaliștii acreditați au primit de la FIFA un mesaj prin care erau avertizați să ajungă la stadion până la ora 12:30, „cât mai devreme posibil”, pentru a avea timp suficient să treacă de controalele de securitate înaintea fluierului de start, programat la ora 15:00, ora locală.

Un avertisment aproape identic fusese trimis, cu câteva săptămâni în urmă, și fanilor de golf care voiau să asiste la Ryder Cup – un alt eveniment la care Trump și-a anunțat prezența, generând „măsuri de securitate sporite” și „restricții suplimentare”.

Un obicei constant

De când a revenit la putere pentru al doilea mandat, aparițiile lui Trump la evenimentele sportive s-au ținut lanț. A fost la Super Bowl, în New Orleans, la galele UFC din Miami și New Jersey, la cursa Daytona 500, la Campionatele Naționale de Lupte NCAA de la Philadelphia, la finala Campionatului Mondial al Cluburilor și la finala masculină de la US Open – unde startul a fost întârziat cu 30 de minute din cauza măsurilor suplimentare de securitate.

În iunie, Trump a asistat la meciul 3 al finalei NBA, la Madison Square Garden. Adăpostit într-o lojă înconjurată de sticlă antiglonț, președintele a văzut cum echipa Knicks suferea prima înfrângere din play-off din luna aprilie încoace, întrerupând o serie de 13 victorii consecutive. Securitatea din acea seară a dominat perioada premergătoare meciului, provocând cozi lungi la intrare și stricând planurile de petrecere ale suporterilor.

De altfel, de ziua lui, pe 14 iunie, când a împlinit 80 de ani, Trump nici măcar nu a fost nevoit să se deplaseze pentru a asista la un eveniment sportiv: gala UFC Freedom 250 a avut loc chiar pe peluza sudică a Casei Albe.

„Sportul se află în prim-planul culturii americane, iar președintele Trump îl adoră, în calitate de Președinte al Poporului”, declara în septembrie purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Elizabeth Huston, pentru The Athletic, descriindu-l drept „cel mai mare susținător al sportului dintre toți președinții din istoria Americii”.

O pasiune mai veche decât mandatele sale

Interesul lui Trump pentru sport nu a apărut o dată cu funcția prezidențială. În 2000, a aruncat prima minge la un meci al echipei Chicago Cubs, pe Wrigley Field, cântând „Take Me Out To The Ball Game”. În 2006, a repetat gestul la un meci dintre Boston Red Sox și echipa lui preferată, New York Yankees, pe Fenway Park.

A fost un obișnuit al turneului de tenis US Open, este membru al Galeriei Celebrităților WWE, iar arenele sale au găzduit două ediții WrestleMania în anii '80. Tot atunci a promovat meciuri de box cu Mike Tyson la Atlantic City, iar la începutul anilor 2000 și-a pus la dispoziție cazinoul de acolo pentru galele UFC.

Această legătură dintre sport, celebritate și divertisment i-a folosit lui Trump și în plan politic. În timpul campaniei pentru revenirea la Casa Albă, el a mizat pe această combinație pentru a atrage un segment mai larg al electoratului american, în special bărbații tineri. A fost la galele UFC din Las Vegas și New York, precum și la meciul de fotbal american Palmetto Bowl din Carolina de Sud, unde a fost primit cu ovații. A apărut, de asemenea, în podcasturi asociate cu așa-numita „manosphere”, precum cele ale lui Theo Von, Joe Rogan sau UFC Unfiltered.

„Publicul ajunge să îl vadă printr-un filtru nefardat”, declara în campanie purtătorul său de cuvânt, Steven Cheung.

Sportul ca instrument politic

Dincolo de pasiune, Trump a înțeles dintotdeauna puterea mulțimilor și a evenimentelor care generează audiențe uriașe. El și-a atribuit în repetate rânduri meritul de a fi adus Cupa Mondială și Jocurile Olimpice în Statele Unite – turneul de fotbal din această vară fiind găzduit împreună de SUA, Canada și Mexic, în timp ce Los Angeles va organiza Jocurile Olimpice de vară din 2028.

Ambele evenimente au fost atribuite în timpul primului său mandat, deși implicarea sa în candidatura pentru Cupa Mondială a fost ceva mai complicată decât o prezintă uneori. Trump a înființat un grup operativ pentru Cupa Mondială, pe care îl conduce, și a organizat conferințe de presă în Biroul Oval alături de președintele FIFA, Gianni Infantino, trofeele competiției apărând, în diferite momente, în biroul său. În decembrie, la tragerea la sorți a Cupei Mondiale, i-a fost decernat primul Premiu pentru Pace acordat vreodată de FIFA.

Un tipar care se repetă

Aparițiile lui Trump la competițiile sportive au ajuns să urmeze un tipar previzibil: anxietate și perturbări pentru serviciile de securitate și organizatori, fast și ceremonie când sosește, o primire împărțită din partea publicului și – cel mai memorabil, la finala Campionatului Mondial al Cluburilor – un rol central în festivități.

La Ryder Cup, poliția statului New York a mobilizat elicoptere și drone, iar echipa sa de răspuns în caz de amenințări chimice, biologice, radiologice și nucleare a fost pregătită de intervenție.

La Campionatele de Lupte NCAA din martie 2025, fanii au fost sfătuiți să folosească transportul public, aplicațiile de ride-share sau să meargă mai mulți cu o singură mașină, dar și să ajungă din timp și să se aștepte la controale suplimentare, inclusiv inspecții ale vehiculelor.

Când a asistat la meciul dintre Yankees și Detroit Tigers, chiar la 24 de ani de la atentatele teroriste de la 11 septembrie asupra New Yorkului, prezența forțelor de securitate a fost impresionantă: zeci de agenți ai Serviciului Secret, alături de reprezentanți ai TSA și ai poliției din New York. Fanii au fost îndemnați să ajungă cu trei ore înainte de startul meciului și li s-a permis să intre doar cu obiecte personale de mărimea unui buzunar. Îngrijorările erau cu atât mai mari cu cât meciul a avut loc la o zi după uciderea activistului și aliatului lui Trump, Charlie Kirk.

Însă nici anunțarea din timp a acestor vizite nu ușurează munca celor care asigură securitatea.

„Cunoașterea publică sporește riscul”, explica pentru The Athletic Steven Rice, care a lucrat 27 de ani în cadrul Departamentului de Stat al SUA. „Aparițiile anunțate le oferă adversarilor timp să plantifice, să facă supraveghere și să exploateze vulnerabilitățile. Personalitățile publice atrag mulțimi, ceea ce complică deplasările de protecție și crește riscul de incidente”.

Costurile nu sunt de neglijat: când Trump a devenit, în februarie 2025, primul președinte în funcție care a asistat la un Super Bowl, doar nota de plată pentru hotelul agenților Serviciului Secret a depășit 115.000 de dolari, potrivit unei solicitări depuse de Front Office Sports în baza legii accesului la informații.

Compania și rolurile pe care le joacă

Odată sosit, atenția se mută adesea asupra celor care îl însoțesc. La Campionatele de Lupte NCAA a fost alături de oficiali ai Casei Albe și de fondatorul Tesla, Elon Musk. La Super Bowl, familia vedetei Patrick Mahomes a trecut să petreacă timp cu el, iar la US Open a fost invitatul sponsorului Rolex, urmărind cea mai mare parte a finalei.

La finala Campionatului Mondial al Cluburilor, anturajul a fost și mai spectaculos: legenda NFL Tom Brady și magnatul media Rupert Murdoch s-au numărat printre cei care li s-au alăturat lui Trump și lui Infantino pe MetLife Stadium, alături de politicieni și oameni de afaceri din Qatar – în bună măsură pentru că echipa Paris Saint-Germain, deținută de qatarezi, juca împotriva celor de la Chelsea.

Trump își asumă roluri diferite în funcție de eveniment. La Super Bowl a participat la tragerea la sorți cu moneda și i-a întâmpinat pe rudele victimelor atentatului terorist din New Orleans, produs cu doar cinci săptămâni înainte. La Daytona 500, coloana sa oficială a intrat direct pe circuit, iar limuzina a condus apoi piloții în două ture ceremoniale, în timp ce Air Force One survola zona.

Proteste și o primire împărțită

Evenimentele au căutat, la rândul lor, să îl includă. Trump a fost întrebat, într-un interviu la Fox News, ce echipă crede că va câștiga Super Bowl-ul – a pariat pe Chiefs – iar interviul a fost difuzat în emisiunea de dinaintea meciului. Înaintea finalei de la US Open însă, asociația de tenis a SUA a cerut posturilor de televiziune să cenzureze eventualele proteste sau reacții la apariția lui Trump, potrivit unui memo relatat de The Athletic. Iar la Philadelphia, vizita sa a fost întâmpinată de un protest de circa 300 de persoane, descris drept un „miting antifascist”.

Și în interiorul arenelor, reacțiile au fost amestecate. La finala Campionatului Mondial al Cluburilor, chipul său afișat pe ecran în timpul imnului a stârnit mult mai multe fluierături decât aplauze. La finala de la US Open a fost, de asemenea, mai degrabă huiduit, iar la meciul echipei Knicks – la care a fost primul președinte în funcție prezent vreodată – a fost huiduit copios chiar de concetățenii săi new-yorkezi.

În alte locuri, primirea a fost mai caldă. În comitatul Nassau, unde se află terenul de golf de la Bethpage, Trump a fost întâmpinat cu mai multă simpatie, după ce câștigase zona la alegeri cu 4,2 puncte procentuale. Golferul american Scottie Scheffler spune că primește adesea mesaje de încurajare de la președinte. La fel, în lumea fotbalului, Trump s-a lăudat că s-a împrietenit cu jucători celebri precum Cristiano Ronaldo și Harry Kane – cu căpitanul naționalei Angliei jucând chiar și o partidă de golf.

Absența de la Cupa Mondială și marea intrare de duminică

Trump nu a fost întotdeauna implicat în festivități sau ceremonii de premiere. Nu a înmânat, de pildă, nici trofeul Super Bowl, nici pe cel de la US Open. Cel mai activ a fost la finala Campionatului Mondial al Cluburilor, unde nu doar că a decernat medaliile, ci a și rămas pe podium, sărind alături de jucătorii lui Chelsea în timp ce aceștia ridicau trofeul.

Una dintre surprizele acestei Cupe Mondiale a fost tocmai absența fizică a lui Trump de la turneu. Prezența sa s-a făcut totuși simțită printr-un controversat apel telefonic prin care a cerut reanalizarea suspendării atacantului american Folarin Balogun, înaintea meciului din optimile de finală cu Belgia. Vineri seară, Trump a participat la o recepție organizată de FIFA la Trump Tower – clădire în care FIFA are un birou pentru care plătește chirie afacerii de familie a președintelui – și a remarcat că suspendarea lui Balogun pe un singur meci fusese „încă o decizie excelentă” a comisiei de disciplină.

Se pare, așadar, că Trump și-a păstrat marea intrare tocmai pentru evenimentul de vârf al competiției. Așa cum confirma Infantino încă din iunie, la Fox & Friends: „Vom fi împreună cu președintele, ne vom bucura de finală și vom înmâna trofeul câștigătorului, desigur, împreună. Suntem tot timpul împreună”.