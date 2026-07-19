FIFA ar urma să anunţe venituri record, de 15 miliarde de dolari, din Cupa Mondială 2026. De unde au venit cei mai mulţi bani

Președintele FIFA, Gianni Infantino. Foto: Getty Images

FIFA va anunța venituri record de 15 miliarde de dolari de pe urma Cupei Mondiale 2026, depășind semnificativ obiectivele stabilite înainte de turneu. Sectorul ospitalității și piața secundară a biletelor, vândute tot prin platforma FIFA, unde forul percepe un comision de 15% atât de la cumpărător, cât și de la vânzător, contribuie la această creștere, notează The Guardian.

Spania şi Argentina se întâlnesc în finala Cupei Mondiale 2026, duminică, 19 iulie 2026, pe arena MetLife, în East Rutherford, New Jersey, lângă New York City, de la ora 22.00, în direct la Antena 1 şi pe Antena PLAY.

Federaţiile afiliate la FIFA au fost informate sâmbătă de către Gianni Infantino cu privire la creșterea veniturilor. Inițial, forul estimase venituri de 11 miliarde de dolari. Surse au indicat faptul că serviciile de ospitalitate și vânzarea biletelor, în special prin intermediul pieței secundare, unde prețurile sunt foarte ridicate, contribuie semnificativ la această creștere. Pe piața secundară, FIFA percepe un comision de 15% atât de la cumpărător, cât și de la vânzător.

Este probabil ca federațiile de fotbal să beneficieze de pe urma fondurilor suplimentare alocate de FIFA pentru Cupa Mondială 2026, deși detaliile nu au fost încă definitivate. Această situație financiară va reprezenta un avantaj pentru Infantino, consolidându-i poziția după o lună marcată de controverse în Statele Unite, Canada și Mexic.

Infantino, favorit să câştige viitoarele alegeri de la FIFA

Suspiciunile că FIFA a cedat presiunilor lui Donald Trump, anulând cartonașul roșu primit de atacantul american Folarin Balogun în meciul cu Paraguay, din optimile de finală, a fost unul dintre scandalurile de la turneul final. Deși FIFA a susținut că decizia a fost luată în mod independent de comisia sa de disciplină, nemulțumirea a continuat să persiste, în special în rândul federațiilor europene.

Cu toate acestea, Infantino a primit peste 200 de promisiuni de susținere din partea asociațiilor membre FIFA pentru realegerea sa din luna martie. Este probabil ca perspectiva unor fonduri suplimentare, provenite din veniturile uriașe generate de Cupa Mondială, să determine unele federații să se abțină de la a-și face publică eventuala nemulțumire.

CM, din nou în SUA, în 2038?

Un astfel de succes răsunător ar putea, de asemenea, să sporească șansele ca SUA să găzduiască o nouă ediție în viitorul apropiat. Următoarea ediție a Cupei Mondiale pentru care se pot depune candidaturi este cea din 2038. În cadrul unei recepții desfășurate vineri, Trump și-a exprimat dorința ca țara sa să repete această experiență. „Ar trebui să alegeți din nou Statele Unite ale Americii”, a spus el. „De data aceasta, îi vom lăsa pe dinafară pe Canada și Mexic.” De asemenea, SUA au purtat discuții cu FIFA în vederea găzduirii Cupei Mondiale a Cluburilor în 2029.

Sâmbătă seara, pachetele VIP și de ospitalitate pentru finala de duminică dintre Spania și Argentina, care se va disputa în New Jersey, apăreau în continuare pe portalul de bilete al FIFA. Biletele pentru „Trophy Lounge” se vindeau cu 34.500 de dolari de persoană.