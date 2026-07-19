Previziunea "Doctorului Apocalipsă". Nouriel Roubini spune că IA va aduce un venit universal sau "o formă de socialism"

Nouriel Roubini spune că inteligența artificială va aduce un venit universal sau "o formă de socialism". FOTO: Getty Images

Economistul Nouriel Roubini, cunoscut și ca „Dr. Apocalipsă” după ce a anticipat criza financiară din 2008, a declarat pentru Bloomberg TV că, în următorii 20-25 de ani, inteligența artificială și roboții vor înlocui o mare parte a forței de muncă. În aceste condiții, simpla creștere a vârstei de pensionare nu va fi suficientă pentru rezolvarea problemei, a spus el.

Într-un interviu acordat vineri Bloomberg TV, economistul a fost întrebat cum ar putea fi reparat sistemul american de pensii, în condițiile în care fondul care contribuie la plata beneficiilor riscă să-și epuizeze rezervele până în 2032.

Roubini a răspuns că, în următorii 20-25 de ani, inteligența artificială și roboții vor înlocui o mare parte a forței de muncă. În aceste condiții, simpla creștere a vârstei de pensionare nu va fi suficientă pentru rezolvarea problemei, scrie Fortune.

"În cele din urmă, vom avea nevoie de o formă de venit de bază universal pentru toată lumea, atât în perioada în care oamenii lucrează, cât și după pensionare", a declarat Roubini. "Suntem deja pe acest drum."

În condițiile în care inteligența artificială este pregătită să transforme profund piața muncii, lideri importanți din industria tehnologică, precum directorul general al OpenAI, Sam Altman, au sugerat că guvernele ar putea oferi fiecărei persoane o sumă garantată de bani. Altman s-a distanțat ulterior de această idee.

Propunerea continuă însă să fie discutată. Ministrul britanic al Investițiilor a declarat la începutul acestui an că guvernul analizează introducerea unui venit de bază universal pentru a-i sprijini pe angajații din industriile în care inteligența artificială ar putea desființa numeroase locuri de muncă.

Roubini consideră că revoluția inteligenței artificiale va fi cea mai importantă transformare tehnologică din istoria omenirii

În opinia sa, aceasta va duce la apariția inteligenței artificiale generale, adică a unor sisteme care vor egala sau chiar vor depăși capacitățile intelectuale ale oamenilor.

Această evoluție va genera o creștere economică uriașă, susține economistul. Ritmul de creștere a produsului intern brut ar putea urca de la 2% -4% la sfârșitul acestui deceniu la 6% în 2040 și la 10% în 2050. În acel moment, guvernul îi va putea impozita pe cei care au câștigat cel mai mult de pe urma inteligenței artificiale și va putea redistribui banii către restul populației.

"Vom avea fie o redistribuire făcută după ce veniturile au fost obținute, adică un venit de bază universal, fie una făcută dinainte. Cea de-a doua variantă înseamnă o formă de socialism", a explicat Roubini. "Practic, guvernul va prelua o parte din marile companii de tehnologie."

Economistul a afirmat că unele companii din domeniul inteligenței artificiale sunt deja dispuse să cedeze participații statului. El a făcut referire la un articol publicat de Financial Times, potrivit căruia OpenAI ar fi discutat despre cedarea unei participații de 5%, astfel încât publicul să beneficieze de câștigurile generate de dezvoltarea inteligenței artificiale.

Propunerea lui Altman ar presupune ca și alte companii din domeniul inteligenței artificiale să ofere participații similare. Nu este însă clar dacă rivalii americani ai OpenAI ar fi dispuși să accepte această variantă.

Din acest motiv, Roubini consideră inevitabilă apariția unui venit de bază universal sau a unei forme de socialism. "Practic, ne îndreptăm deja în această direcție", a spus el.

Întrebat dacă prognoza sa nu este prea sumbră, economistul a respins această interpretare. Dimpotrivă, el consideră scenariul unul optimist, deoarece presupune o creștere economică de 10% și o lume în care "mașinile fac toată munca".

Viziunea sa seamănă cu cea prezentată de Elon Musk, directorul general al SpaceX și Tesla. Acesta crede că, în mai puțin de 20 de ani, inteligența artificială și robotica vor avansa atât de mult încât munca va deveni opțională.

"Îți poți cultiva singur legumele în grădină sau poți merge la magazin să le cumperi", a explicat Musk, într-un episod din decembrie al podcastului People by WTF. "Este mult mai greu să-ți cultivi singur legumele. Unor oameni le place însă să facă acest lucru, ceea ce este în regulă. În același mod, munca va deveni opțională. Aceasta este predicția mea."