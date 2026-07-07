"Astăzi eliminăm 4.800 de joburi”. Mesajul transmis de șefii Microsoft angajaților înaintea noului val de concedieri

Conducerea Microsoft explică faptul că eliminarea a aproximativ 4.800 de posturi face parte dintr-o reorganizare menită să adapteze compania la schimbările rapide. Foto: Getty Images

Microsoft a anunțat luni planuri de a concedia aproximativ 4.800 de angajați, sau 2,1% din forța sa de muncă globală, potrivit Business Insider.

Reducerile afectează în principal departamentele de vânzări și de jocuri Xbox, a scris șefa de resurse umane a Microsoft, Amy Coleman, într-un e-mail adresat angajaților. Divizia Xbox a Microsoft intenționează, de asemenea, să reducă 20% din forța sa de muncă în acest an fiscal. Xbox va reprezenta 1.600 din reducerile anunțate luni.

Microsoft reduce costurile, deoarece cheltuiește masiv în infrastructura de inteligență artificială, confruntându-se în același timp cu îngrijorări tot mai mari ale investitorilor că inteligența artificială ar putea răsturna software-ul tradițional. Aceste îngrijorări au contribuit la scăderea acțiunilor Microsoft cu 19% în iunie, cea mai slabă performanță lunară de la bula dot-com.

Microsoft reduce de obicei locuri de muncă în jurul începutului noului an fiscal, la 1 iulie. Anul trecut, compania a eliminat 6.000 de posturi în mai și încă 9.000 de angajați, sau aproximativ 4% din forța de muncă a companiei, în iulie.

Microsoft avea peste 220.000 de angajați înainte de reduceri.

Ca parte a reducerii costurilor, Microsoft a lansat, de asemenea, la începutul acestui an, un program de pensionare voluntară care oferă retrageri unor angajați.

Aproximativ o treime din cei aproape 9.000 de angajați eligibili au acceptat retragerea, în conformitate cu așteptările, potrivit unei persoane familiarizate cu programul. Acest lucru i-a permis Microsoft să reducă un procent mai mic din forța sa de muncă față de anul trecut, a adăugat această persoană.

Ultimele concedieri ale Microsoft reflectă un act de echilibru mai amplu care se desfășoară în cadrul Big Tech. Chiar dacă companiile de tehnologie investesc sume record de bani în infrastructura de inteligență artificială, acestea caută modalități de a compensa aceste costuri prin reducerea forței de muncă și prin operarea mai eficientă. În luna mai, Meta a concediat aproximativ 8.000 de angajați, reprezentând aproximativ 10% din forța de muncă totală a companiei. Amazon, Coinbase, Google și Block au concediat, de asemenea, angajați în ultimele luni.

În mesajul transmis angajaților, conducerea Microsoft explică faptul că eliminarea a aproximativ 4.800 de posturi face parte dintr-o reorganizare menită să adapteze compania la schimbările rapide din industria tehnologiei.

Oficialii susțin că posturile desființate nu sunt înlocuite direct de inteligența artificială, însă recunosc că AI schimbă fundamental modul în care se desfășoară activitatea, automatizând unele sarcini și impunând angajaților să își dezvolte noi competențe. Microsoft afirmă că va continua să investească în recalificarea personalului și că încearcă, acolo unde este posibil, să redistribuie angajații în alte roluri, în timp ce reorganizarea vizează concentrarea resurselor asupra domeniilor considerate strategice pentru viitorul companiei.

"Deciziile de acest gen nu sunt niciodată ușoare și aveți angajamentul meu că suntem în permanență în căutarea unor modalități de a reduce nevoia de eliminare a locurilor de muncă. Ori de câte ori este posibil, prioritatea noastră este să plasăm oamenii în roluri noi, aliniate cu cele mai importante priorități ale companiei și cu cele mai importante domenii de oportunitate. În ultimul an, am redistribuit peste 4.000 de angajați în roluri noi, inclusiv alți 500 în această lună. De asemenea, vom transfera patru dintre studiourile noastre de jocuri pentru a opera independent sub o nouă conducere, cu scopul de a păstra atât proprietatea lor intelectuală, cât și proiectele în desfășurare. În plus, peste 30% dintre angajații eligibili au ales să participe la recentul nostru program de pensionare voluntară și vom continua să explorăm abordări similare în viitor. Deși acest lucru nu schimbă dificultatea știrilor de astăzi, vom continua să facem tot ce putem pentru a crea oportunități pentru oamenii noștri, a reduce nevoia de eliminare a locurilor de muncă acolo unde este posibil și a sprijini în mod responsabil, cu grijă și respect, pe cei afectați", se precizează în mesajul intern.