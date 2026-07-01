Marile companii care au dat oameni afară și i-au înlocuit cu AI încep să regrete. Și nu e vorba doar de Ford. Cum au făcut IBM și CBA

3 minute de citit Publicat la 23:38 01 Iul 2026 Modificat la 23:38 01 Iul 2026

Mai mult de jumătate din liderii de business care au dat oameni afară în favoarea soluțiilor AI regretă decizia. Imagine cu caracter ilustrativ

Companiile își schimbă rapid opinia potrivit căreia „Inteligența Artificială poate face totul” și încep să reangajeze oameni pe care i-au dat afară tocmai în numele plusului de productivitate cu care a fost creditată AI, relatează CNBC.

În paralel, investitorii sunt tot mai îngrijorați cu privire la sustenabilitatea actualului boom al Inteligenței Artificiale de pe piețele financiare.

Gigantul auto american Ford oferă unul dintre cele mai recente exemple în care o companie majoră își reconsideră strategia vizavi de AI.

Potrivit informațiilor disponibile, compania reangajează sute de ingineri cu experiență pentru a rezolva probleme de calitate pe care sistemele automatizate nu au reușit să le gestioneze.

„Inteligența Artificială este un instrument extraordinar, dar este tot atât de bună pe cât sunt informațiile pe care le folosești pentru a o antrena”, a declarat Charles Poon, vicepreședinte al Diviziei de inginerie din cadrul Ford.

Printre companiile care și-au revizuit planurile de reducere a personalului și au decis să acorde din nou prioritate capitalului uman se numără și Commonwealth Bank of Australia (CBA) și gigantul software IBM.

Cazurile CBA și IBM

Anul trecut, CBA a concediat peste 40 de angajați din serviciul de relații cu clienții și i-a înlocuit cu un asistent vocal bazat pe Inteligență Artificială.

Însă sistemul AI nu a făcut față volumului de solicitări, ceea ce a dus la creșterea numărului de apeluri și a determinat banca să renunțe la planul de reducere a personalului.

„Decizia anulării acestor concedieri de către CBA reprezintă o victorie importantă”, a transmis, într-un comunicat, sindicatul angajaților din sectorul financiar australian.

Potrivit unui reportaj difuzat de canalul ABC anul trecut, CBA a recunoscut că „nu a luat în considerare în mod adecvat toate aspectele relevante pentru activitatea companiei” atunci când a anunțat concedierile și a admis că „ar fi trebuit realizată o evaluare mai riguroasă a posturilor necesare”.

În mod similar, IBM a înlocuit o mare parte din activitățile Departamentului de Resurse Umane cu sisteme bazate pe Inteligență Artificială.

Aceste sisteme au preluat aproximativ 94% dintre solicitările de rutină.

Totuși, AI nu a reușit să gestioneze restul de 6% dintre cazuri, în special cele care implicau dileme de natură etică.

Ulterior, IBM a anunțat că intenționează să își tripleze, începând din 2026, recrutările pentru posturile de debutanți („entry-level”) în toate diviziile sale din Statele Unite.

„Dacă nu continuăm să investim în recrutarea de angajați aflați la începutul carierei, ce se va întâmpla peste trei sau peste cinci ani? Nu va mai exista o bază de lucrători experimentați. Pur și simplu seacă sursa”, a explicat Nickle LaMoreaux, director de Resurse Umane al IBM, în cadrul evenimentului Charter AI Summit, desfășurat la New York.

Unde greșesc cei care mizează pe înlocuirea oamenilor cu AI

Aceste exemple prezentate de CNBC confirmă opiniile exprimate de numeroși analiști, potrivit cărora disponibilizarea angajaților în favoarea unei utilizări mai extinse a Inteligenței Artificiale nu reprezintă, neapărat, cea mai bună strategie pentru dezvoltarea unei afaceri.

„Companiile care și-au construit bugetele pe ideea că tehnologia va înlocui oamenii, fără să investească în formarea și perfecționarea angajaților, au ajuns să aibă echipe nepregătite să valorifice în mod eficient Inteligența Artificială”, se arată într-un raport al companiei Intuition Labs.

„În mod remarcabil, multe dintre companiile care au accelerat automatizarea au ajuns ulterior să regrete concedierile făcute, deoarece au renunțat tocmai la oamenii de care aveau nevoie pentru a supraveghea și administra sistemele AI”, se mai precizează în raport.

Peste jumătate din liderii de piață care au concediat angajați în favoarea AI regretă deciziile

Potrivit unui studiu al platformei Orgvue, specializată în managementul resurselor umane, 39% dintre companiile-lider au concediat angajați ca urmare a implementării soluțiilor de Inteligență Artificială.

Ulterior, 55% dintre aceste companii au recunoscut că au luat decizii greșite în privința acelor disponibilizări.

„Atunci când rezultatele generate de Inteligența Artificială sunt inconsecvente, inexacte sau dificil de utilizat în practică, companiile sunt adesea nevoite să reintroducă supravegherea umană”, a explicat Jessica Zhang, vicepreședinte senior pentru regiunea Asia-Pacific în cadrul furnizorului de soluții de Resurse Umane ADP.

„Acest lucru poate conduce la dublarea eforturilor, la încetinirea procesului decizional și la diminuarea câștigurilor de productivitate”, a adăugat ea.

32% dintre managerii HR din Statele Unite au confirmat că au eliminat posturi în principal din cauza implementării Inteligenței Artificiale, pentru ca ulterior să reangajeze personal pentru aceleași posturi sau pentru unele similare, arată datele furnizate către CNBC de compania de recrutare Robert Half.

„Inteligența Artificială transformă locurile de muncă, însă devine din ce în ce mai clar că organizațiile obțin rezultate mai bune atunci când dezvoltă colaborarea dintre oameni și AI, în loc să încerce să înlocuiască complet munca umană”, concluzionează un studiu realizat de Capitol Technology University, universitate americană din Washington, D.C., specializată în domeniul STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică).