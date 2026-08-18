Procurorii francezi anchetează presupuse ingerinţe ruse care i-au vizat pe doi foşti premieri

1 minut de citit Publicat la 16:15 18 Aug 2026 Modificat la 16:16 18 Aug 2026

Procurorii francezi anchetează presupuse ingerinţe ruse care i-au vizat pe doi foşti premieri. Sursa foto: Getty Images

Parchetul din Paris a anunţat marţi că a deschis o anchetă privind presupuse ingerinţe ruse cu privire la doi foşti premieri şi pretendenţi la alegerile prezidenţiale din 2027, Edouard Philippe şi Gabriel Attal, transmite France Presse, conform Agerpres.

La începutul lunii august, Parchetul parizian anunţase că anchetează aceleaşi presupuse fapte comise contra eurodeputatului Raphael Glucksmann, candidat probabil la alegerile prezidenţiale din Franţa.

Cu opt luni înaintea primului tur al acestor alegeri, prevăzut pentru 18 aprilie 2027, o serie de operaţiuni de destabilizare, atribuite reţelelor proruse, au vizat în câteva zile trei candidaţi declaraţi sau probabili.

Fostul şef al guvernului de centru-dreapta Edouard Philippe (mai 2017 - iulie 2020) a fost calomniat în legătură cu starea sănătăţii sale, iar Raphael Glucksmann cu privire la partenera sa, jurnalista Lea Salame, acuzată de influenţarea media pentru a favoriza candidatura soţului său. În ceea ce-l priveşte pe Gabriel Attal, acesta a fost prezentat ca potenţial atins de boala Parkinson.

Parchetul s-a autosesizat "în cazul celor trei personalităţi evocate, chiar înainte de primirea plângerilor", a precizat Parchetul marţi.

Lider al partidului Renaissance şi fost premier în perioada ianuarie-septembrie 2024, Gabriel Attal a formulat o plângere pe 7 august pentru "ingerinţă externă provenind de la reţelele ruse", au declarat avocaţii săi, Sacha Ghozlan şi Lucas Veil.

"Mai multe conturi X, dintre care unele au uzurpat identitatea media franceze şi internaţionale, au difuzat reportaje video false, editoriale false din cotidiane, conţinuturi imitând logo-uri, atribuind declaraţii, acţiuni şi poziţii publice mincinoase şi false menite să îl discrediteze pe candidat", au explicat cei doi avocaţi.

"Dacă nu se face nimic pentru a fi protejate, aceste alegeri pot fi falsificate", a reacţionat Attal, care a acuzat Rusia că intenţionează să le fure francezilor acest scrutin.

De partea sa, Raphaël Glucksmann a anunţat pe 12 august că a depus o plângere.

"Este fundamental de spus acest lucru simplu: nu putem lăsa Rusia lui Vladimir Putin să manipuleze alegeri existenţiale pentru poporul francez cum sunt alegerile prezidenţiale din 2027", a accentuat eurodeputatul francez.