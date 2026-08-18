Aplicația de Cadastru e-Terra a înregistrat peste 200.000 de cereri în prima săptămână de la reluarea activității

Peste 200.000 de cereri depuse la Cadastru după repornirea e-Terra. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), Alexandru Laurenţiu Blaga, a transmis marți că, după reluarea funcţionării aplicaţiei e-Terra au fost înregistrate peste 200.000 de cereri într-o săptămână. Potrivit acestuia, doar luni, 17 august, au fost 40.849 de cereri.

Potrivit acestuia, Registrul de Transcripţiuni şi Inscripţiuni (RTI), MyEterra, Registrul proprietarilor, Titluri de proprietate şi Geoportal vor fi repuse în funcţiune etapizat.

„Începând de marţi, 18 august, a fost reactivat serviciul 2.7.7. – Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan. Reluarea acestui serviciu este un nou pas în procesul de restabilire a serviciilor disponibile prin sistemele informatice ale ANCPI.

În perioada 11–17 august 2026, oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară din întreaga ţară au înregistrat 205.995 de cereri. Luni, 17 august 2026, au fost înregistrate 40.849 de cereri, dintre care 13.532 de solicitări pentru extrase de carte funciară pentru informare şi 6.423 de solicitări pentru extrase de carte funciară pentru autentificare”, a scris Alexandru Laurenţiu Blaga, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Acesta a mai precizat că, în prezent, este un număr mare de solicitări înregistrate într-un interval scurt, astfel că există probabilitatea să fie timpi de aşteptare mai mari, atât pentru accesarea aplicaţiei, cât şi pentru procesarea unor cereri.

„ANCPI urmăreşte reducerea progresivă a volumului acumulat şi revenirea la fluxurile normale de lucru”, a mai menționat acesta.

Totodată, potrivit acestuia, ANCPI va anunţa public, prin canalele oficiale de comunicare, repornirea fiecărei platforme.

Aplicația informatică e-Terra și-a reluat miercuri activitatea miercuri, 12 august, după ce ANCPI a fost ţinta unui atac cibernetic care a dus la cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituţiei.

Din data de 14 iulie, aplicațiile instituției nu mai sunt funcționale, motiv pentru care circuitul civil în România a fost oprit.

Orice tranzacție, orice extras de carte funciară trecea prin acest sistem și, din cauza faptului că nu mai este funcțional, nu se mai produc tranzacții. Adică, în România nu mai poți vinde, cumpăra sau moșteni o locuință în aceste zile.

Hackerul care a spart sistemul Agenției a scos la vânzare datele pe Internet şi a ameninţat că a început deja să şteargă din copiile de rezervă ale sistemelor IT.

Același hacker a atacat, anul trecut, o companie din Japonia, și a publicat adresele de e-mail ale angajaților. O companie israeliană de securitate susține că este vorba de un infractor cibernetic cu experiență, care ar fi comercializat inclusiv date de la bănci, companii aeriene și instituții publice din țări precum Statele Unite, Polonia și Ucraina.