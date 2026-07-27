Guvernul anunță că nu există încă un termen pentru repornirea sistemului e-Terra, dar baza de date de la cadastru nu a fost afectată

Executivul a informat printr-un comunicat de presă despre stadiul repunerii în funcţiune a sistemului informatic e-Terra / Foto: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară / Facebook

Guvernul a transmis luni că baza de date centrală a sistemului cadastral, care conţine evidenţa proprietăţilor şi a drepturilor reale asupra imobilelor, nu a fost afectată, în urma atacului cibernetic, iar varianta optimă pentru momentul de faţă este repornirea sistemului pe versiunea actuală, urmată de actualizări ulterioare, menţionând că nu se poate încă anunţa o dată fermă de repunere în funcţiune, notează Agerpres.

Executivul a informat printr-un comunicat de presă despre stadiul repunerii în funcţiune a sistemului informatic e-Terra, în urma incidentului de securitate cibernetică produs la Agenţia Naţională pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI).

"În data de 14 iulie 2026, ANCPI a constatat un acces neautorizat în infrastructura sa informatică. Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), autoritatea naţională competentă, a fost implicat în investigarea incidentului, conform procedurilor legale aplicabile instituţiilor publice. Investigaţia tehnică a confirmat un atac cibernetic de tip ransomware, în urma căruia atacatorii au criptat şi şters o parte din infrastructura de virtualizare care găzduieşte aplicaţiile agenţiei. Din primul moment, infrastructura afectată a fost izolată după intervenţia DNSC, pentru a opri extinderea atacului, iar ANCPI a pus la dispoziţia echipei Directoratului toate resursele necesare investigaţiei tehnice. Guvernul coordonează, la nivel central, răspunsul instituţional la acest incident", a explicat Guvernul.

Potrivit acestuia, baza de date centrală a sistemului cadastral nu a fost afectată.

"Nu există dovezi că atacatorii au avut acces la aceste date. Integritatea evidenţei cadastrale şi de carte funciară este, la acest moment, confirmată. În ceea ce priveşte platforma ePay, va fi lansat ulterior un alt modul software pentru plata electronică.

Din precauţie şi ca măsură standard de protecţie în urma unui incident de această natură, recomandăm tuturor celor care au folosit ePay.ancpi.ro să îşi schimbe parola de acces, mai ales dacă o folosesc şi pe alte conturi sau servicii online. Recomandăm, de asemenea, prudenţă sporită la mesaje sau apeluri care solicită date personale, financiare ori coduri de acces - nicio instituţie a statului nu solicită astfel de informaţii prin telefon sau e-mail. Investigaţia în curs va stabili cu exactitate dacă şi în ce măsură datele utilizatorilor au fost afectate. În funcţie de concluzii, ANCPI va transmite informările necesare, conform obligaţiilor legale privind protecţia datelor", se arată în comunicatul citat.

Guvernul a mai precizat că este în derulare o investigaţie tehnică pe mai multe paliere, efectuată de DNSC împreună cu ANCPI, care

urmăreşte reconstituirea completă a modului în care a fost posibilă compromiterea infrastructurii, pentru a extrage "toate lecţiile" necesare şi a consolida "definitiv" securitatea sistemelor statului.

În paralel, conform declaraţiilor DNSC, identificarea şi tragerea la răspundere a autorilor atacului fac obiectul unei anchete penale aflate în derularea organelor judiciare competente.

"Concluziile relevante pentru siguranţa publică vor fi comunicate pe măsură ce sunt confirmate, cu respectarea confidenţialităţii impuse de ancheta în curs", se menţionează în comunicat.

Conform Executivului, echipele tehnice ale ANCPI, sprijinite de specialişti din cadrul STS şi Cyberint, lucrează la reconstrucţia integrală a infrastructurii şi la operaţionalizarea aplicaţiei e-Terra direct în cloud-ul guvernamental, "infrastructură centralizată, securizată şi monitorizată la standarde superioare celor anterioare".

"Operaţiunea implică mai multe echipe tehnice care lucrează simultan pe componente interdependente ale sistemului, iar buna funcţionare a rezultatului final depinde de sincronizarea strictă, pas cu pas, a activităţii acestor echipe, dar şi de rezultatul testelor de securitate realizate independent de către DNSC, STS şi Cyberint.

Această coordonare atentă a impus prelungirea calendarului iniţial: lucrările desfăşurate continuu, programate să se încheie ieri, au fost întrerupte la ora 03:00 din motive de precauţie şi au fost reluate astăzi, dimineaţa", se indică în comunicat.

În acelaşi timp, Guvernul a anunţat că pentru a reda cât mai repede accesul cetăţenilor şi profesioniştilor la serviciile cadastrale, dar fără a compromite securitatea sau corectitudinea datelor s-a concluzionat că varianta optimă pentru momentul de faţă este repornirea sistemului pe versiunea actuală, urmată de actualizări ulterioare, fără impact asupra disponibilităţii serviciilor.

"Testele finale de funcţionare pot începe abia după finalizarea migrării infrastructurii şi repornirea completă a bazei de date. Din acest motiv, nu putem încă anunţa o oră sau o dată fermă de repunere în funcţiune - nu dorim să facem promisiuni pe care condiţiile tehnice ne pot obliga să le amânăm", a evidenţiat sursa citată.

Guvernul a completat că incidentul este tratat "cu toată seriozitatea" pe care o impune.

"Alături de Cyberint, STS, DNSC şi de ANCPI, se implementează măsuri suplimentare de securizare a infrastructurii - segmentare a reţelei, autentificare multi-factor pentru toate conturile privilegiate şi monitorizare continuă - astfel încât sistemele redeschise publicului să fie mai sigure decât înainte de incident. Vom publica o nouă actualizare de îndată ce există un termen ferm de repornire", a mai transmis Executivul.