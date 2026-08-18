Sebastian Stan a confirmat că va juca în Batman Part II. El va fi Harvey Dent/Two-Face

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Actorul american de origine română Sebastian Stan a confirmat că va juca în filmul „The Batman Part II” și că va interpreta rolul lui Harvey Dent/Two-Face, unul dintre cei mai faimoși antagoniști ai personajului principal. Mai multe nume din distribuție au fost deja confirmate, iar filmul are ca dată de lansare 18 februarie 2028.

Filmările pentru The Batman II au început deja, conform Forbes, care mai scrie despre interviul acordat de Stan publicației franceze Le Journal de Dimanche. Actorul a confirmat că-l va interpreta pe Harvey Dent și a pus, astfel, capăt speculațiilor. S-a discutat inclusiv posibilitatea ca Stan să-l interpreteze pe personajul Victor Zsasz, un antagonist criminal în serie. Zvonurile au fost alimentate de faptul că Stan fusese văzut ras în cap.

Actorul a făcut dezvăluirea în timp ce vorbea despre Avengers: Doomsday:

„Filmam doar scene separate pentru Doomsday. Este un mod diferit de lucru, continuu, aflat permanent în schimbare. Producătorii nu au vrut să citim scenariul în întregime, pentru a evita întrebările jurnaliștilor. Respect această regulă de 15 ani, sunt obișnuit cu ea. Nici despre The Batman: Part II, al lui Matt Reeves, nu pot spune nimic, film în care îl interpretez pe Harvey Dent. Frumusețea acestei meserii constă și în faptul că poți participa la proiecte de o asemenea amploare, pe care le iubesc și în calitate de spectator”.

Și alți actori au fost confirmați pentru proiect. Despre Charles Dance, cunoscut din Game of Thrones (Tywin Lannister), se zvonește că îl va interpreta pe Christopher Dent, tatăl lui Harvey. Brian Tyree Henry ar putea juca rolul celuilalt Harvey al filmului, detectivul Harvey Bullock. Unul dintre cele mai surprinzătoare zvonuri susține că Scarlett Johansson va fi principala antagonistă și va interpreta o versiune reinterpretată de Matt Reeves a personajului Poison Ivy.

Deocamdată însă, Stan este singurul actor al cărui rol a fost confirmat, informația venind chiar de la el. Printre actorii care l-au interpretat anterior pe Harvey Dent/Two-Face se numără Aaron Eckhart în The Dark Knight (Christopher Nolan), Nicholas D’Agosto în Gotham și Tommy Lee Jones în Batman Forever (Joel Schumacher). În producțiile de animație, Two-Face a fost interpretat vocal de-a lungul anilor, printre alții, de Billy Dee Williams, Misha Collins, Richard Moll, Troy Baker, Neil Patrick Harris, James Remar, Christopher McDonald și Diedrich Bader.

Presupunerea evidentă este că Dent va deveni Two-Face pe parcursul filmului. Există mai multe versiuni ale modului în care Dent ajunge Two-Face în benzile desenate sau în alte forme media în care și-a făcut apariția personajul, printre care un atac cu acid, o explozie chimică și explozia din The Dark Knight. Este posibil, însă, și ca transformarea lui Dent din erou în antagonist să nu aibă loc în film, iar Reeves să păstreze transformarea pentru o a treia parte.

Totuși, este greu de imaginat că l-ar introduce pe Dent doar pentru a-l prezenta în rolul de procuror general. Pe de altă parte, Reeves obișnuiește să-și surprindă publicul prin felul în care tratează personajele din acest univers.

Vom afla în mai puțin de doi ani, când The Batman Part II va ajunge în cinematografe, dacă nu vor exista noi amânări, concluzionează sursa citată.