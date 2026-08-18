Al doilea val al crizei benzinei din Rusia lovește și mai rău. Rușii au început să se ia la bătaie la cozile kilometrice din benzinării

Foto: Capturi imagini video rețele sociale Rusia

Rusia se confruntă cu un al doilea val al crizei carburanților. Pe 16 august, benzină sau motorină mai erau disponibile la doar 28,1% dintre benzinăriile din țară, față de 41% cu o săptămână înainte. Datele provin din aplicația „GdeBENZ”, potrivit Izvestia, citate de Moscow Times.

În ultimele șapte zile, disponibilitatea carburanților a scăzut în regiunile ruse Volgograd, Celeabinsk, Orenburg, Voronej, Samara, Penza, Saratov, Lipețk și Rostov, precum și în Tatarstan.

Autoritățile din cel puțin opt regiuni, printre care ținutul Krasnodar și regiunile Kaluga și Nijni Novgorod, au confirmat existența problemelor la benzinării. Locuitorii din alte cel puțin 13 regiuni au semnalat, la rândul lor, lipsa carburanților, pe rețelele sociale. Printre acestea se numără Moscova, regiunea Moscova, regiunile Irkuțk, Arhanghelsk și Tomsk, ținuturile Transbaikal și Stavropol, precum și Iakuția și Adigheia.

Jurnaliștii independenți ruși au verificat, pe 17 august, 21 de benzinării din Moscova și regiunea Moscova. Benzina AI-92 era disponibilă doar la șapte dintre ele, AI-95 la șase, iar AI-98 la cinci.

„Noul val de penurie a apărut din cauza atacurilor care continuă și a reparațiilor neplanificate la rafinării”, a explicat Igor Iușkov, analist principal la Fondul pentru Securitate Energetică Națională.

Anterior, S&P Global calculase că, între ianuarie și iulie, Forțele Armate ale Ucrainei au scos din funcțiune, prin atacuri cu drone, cel puțin 26 de rafinării din Rusia. Șapte dintre acestea nu și-au reluat producția, iar în august și-au oprit activitatea alte patru unități.

În consecință, volumul de petrol rafinat în Rusia a scăzut, potrivit estimărilor EA Analytics, până la 3,6 milioane de barili pe zi, cel mai redus nivel din mai 2002, înainte de a urca în august la 4 milioane de barili pe zi. Analiștii Rystad au remarcat însă că acest nivel rămâne cu 30% sub media sezonieră.

În prezent, potrivit unor surse Reuters, autoritățile ruse transferă benzină din regiuni către Moscova.

În același timp, surse din piața carburanților citate de Kommersant au avertizat că situația s-ar putea agrava până la începutul lunii septembrie, deoarece una dintre cele două rafinării din Belarus care livrează carburanți Rusiei urmează să intre în reparații. Lucrări de mentenanță programate sunt prevăzute și la mai multe rafinării mari din Rusia.

Rușii se iau la bătaie la cozile de benzină

Imagini video publicate pe rețelele sociale arată haosul din Rusia din cauza penuriei de combustibili. Șoferii au început să se ia la bătaie la cozile kilometrice de la benzinării. Alții își varsă frustrările pe rețelele sociale în clipuri video înregistrate.

„Un al doilea val al crizei carburanților a lovit Rusia. Rușii se plâng de cozi de kilometri la benzinării și spun că acest val „va fi mult mai greu și mai grav” decât precedentul.

Penuria de carburanți și limitarea cantităților vândute au afectat numeroase regiuni din Rusia. Situația este deosebit de gravă în regiunile Orenburg, Lipețk și Tver, în ținuturile Krasnodar, Transbaikal, Primorie și Krasnoiarsk, în regiunea Oriol, precum și în republicile Tuva și Hakasia.

Lipsa carburanților continuă să fie o problemă serioasă și în Crimeea ocupată de Rusia.

Problemele de aprovizionare cu benzină au ajuns și în regiunea Moscova, unde numeroase benzinării au rămas fără carburant”, a scris, pe Twitter, Anton Gherașcenko, oficial la ministerul ucrainean de interne.

Declarații ale rușilor frustrați de penuri de benzină, pe rețelele sociale

„Ce trebuie să se mai întâmple pentru ca toate astea să se oprească și să ne putem întoarce în sfârșit la viețile noastre normale?”

„Nu e benzină nicăieri, nici la benzinărie, nici în rezervor. Doar motorină peste tot. Vă spun - al doilea val al penuriei e mult mai dificil și mai rău decât primul.

Suntem în 2026 și așa am ajuns - să ne pierdem jumate din viață, jumate din zi stând la coadă doar pentru benzină”

„Ăsta e rezultatul. Am stat la coadă timp cinci ore și jumătate și benzina s-a terminat. Mă duc acasă să-mi parchez mașina. Nici nu știu ce să fac mai departe”

„Fatalitate totală. Am stat două ore la benzinărie în Taman și tot nu am putut să fac plinul. Benzina s-a terminat în trei ore”

„Se vede o coadă acolo. Oamenii încă așteaptă. Eu stau aici de 40 de minute și coada nici nu se mișcă”

„Știți ce e cel mai nebunesc? Că benzină este, doar că oamenii obișnuiți n-au voie să o cumpere. Doar cei cu acele carduri speciale - de la ministerul apărării, de la poliție șamd.”

„N-am crezut niciodată că în această lume modernă, în societatea așa-zis civilizată, cu toate progresele noastre tehnologice, am putea ajunge să avem așa probleme - penurie, lipsă totală de benzină. Ce urmează? să nu mai fie nici pâine?”

„Vă rog să-mi spuneți, voi șoferii, credeam că problemele cu benzina s-au terminat. Se întâmplă din nou? Am trecut pe la șase benzinării. Șase, ca să fie perspectiva mai completă. Doar trei mai aveau motorină. Celelalte trei n-aveau deloc combustibil”.