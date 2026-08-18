Rusia face profituri uriașe din gazele lichefiate vândute în Europa, cu ajutorul derogării pentru Grecia

Compania grecească de transport maritim Dynagas a livrat clienților din UE, în primele șapte luni din 2026, gaz natural lichefiat (GNL) rusesc în valoare de 2,35 miliarde de euro, potrivit unui raport publicat pe 18 august de organizația Urgewald, care monitorizează sancțiunile, relatează Kyiv Independent.

Analiza apare la câteva săptămâni după ce liderii UE au convenit să acorde Dynagas o derogare de la sancțiuni, permițând companiei să continue transportul de GNL către țări terțe după intrarea în vigoare, în ianuarie 2027, a interdicției UE asupra importurilor de GNL rusesc.

Urgewald afirmă că firma grecească a transportat 35% din întregul volum de GNL trimis către UE de la terminalul arctic Yamal din Rusia, de unde provin 63% din exporturile rusești de GNL, potrivit Kyiv School of Economics.

Aceasta înseamnă că Dynagas transportă, singură, aproximativ 22% din întregul GNL exportat de Rusia.

„În mod scandalos, Grecia a obținut în negocierile privind sancțiunile UE o derogare de pe urma căreia ar putea beneficia Dynagas, compania miliardarului George Prokopiou, și afacerile pe care aceasta continuă să le desfășoare cu Yamal LNG”, a declarat Sebastian Roetters, responsabil pentru campania privind sancțiunile în cadrul Urgewald.

„UE a slăbit unul dintre cele mai puternice instrumente de presiune pe care le avea asupra comerțului arctic al Rusiei”.

Kremlinul încă obține sume mari de bani din vânzarea de GNL în Europa

În condițiile în care mai sunt puțin peste patru luni până la intrarea în vigoare a interdicției UE asupra importurilor de GNL, nu există semne că Uniunea Europeană își reduce treptat dependența de livrările rusești.

Analiza Urgewald arată că 92% din exporturile totale de la Yamal au ajuns în UE, aducând Kremlinului venituri de 6,64 miliarde de euro.

„În timp ce Ucraina suportă o campanie intensă de bombardamente rusești și luptă pentru libertatea sa și pentru democrația europeană, este de neacceptat ca Europa să continue să plătească miliarde pentru GNL rusesc”, a declarat Alexander Kirk, de asemenea reprezentant al Urgewald.

„Guvernele europene au avut la dispoziție mai mult de patru ani de la începutul invaziei la scară largă pentru a găsi surse alternative și a pune capăt acestei dependențe.”

Unele țări par mai dependente decât altele, printre acestea numărându-se Belgia, unde 100% din importurile de GNL au provenit din Rusia.

Dynagas nu este, însă, singurul interes comercial care ar putea beneficia de protecția oferită de deciziile europene.

Terminalul de GNL de la Yamal este deținut parțial chiar de compania franceză TotalEnergies, care are o participație de 20% în proiect.