Ce se întâmplă dacă zgârii o mașină și pleci. În ce situații poți fi sancționat și care sunt amenzile

Un șofer sună la asigurări după ce își găsește mașina zgâriată. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O zgârietură produsă unei mașini în timpul unei manevre în parcare poate părea o situație minoră, însă plecarea fără îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege poate aduce sancțiuni. În funcție de împrejurări, șoferul poate fi obligat să se prezinte la poliție în cel mult 24 de ore sau să completeze o constatare amiabilă.

Important este că ce se întâmplă dacă zgârii o mașină și pleci depinde de modul în care s-a produs evenimentul și de existența unor victime. Atunci când sunt doar pagube materiale, plecarea de la locul incidentului nu constituie, în sine, infracțiunea de „părăsire a locului accidentului”, însă nerespectarea obligației de a declara evenimentul poate constitui contravenție.

Ce se întâmplă dacă zgârii o mașină și pleci

Dacă un șofer lovește sau zgârie o altă mașină și în urma incidentului rezultă numai pagube materiale, Codul rutier prevede că vehiculele trebuie scoase din partea carosabilă, dacă acest lucru este posibil, iar conducătorii implicați trebuie să se prezinte la unitatea de poliție competentă în cel mult 24 de ore pentru întocmirea documentelor de constatare.

Există însă două situații în care prezentarea la poliție nu este obligatorie: când conducătorii încheie o constatare amiabilă, în condițiile legii, sau când accidentul a produs doar avarierea propriului vehicul și acesta beneficiază de o asigurare facultativă de avarii auto.

Constatarea amiabilă poate fi folosită atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, inclusiv atunci când unul dintre cele două vehicule este staționat sau parcat. Poliția Română precizează că formularul poate fi completat și de proprietarul sau utilizatorul vehiculului staționat.

O situație diferită apare dacă în urma impactului există persoane rănite. În acest caz, nu mai este vorba doar despre o avarie materială: poliția trebuie anunțată imediat, iar părăsirea locului accidentului poate constitui infracțiune. Codul penal prevede, pentru această faptă, pedeapsa cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Care sunt sancțiunile

Pentru un accident soldat exclusiv cu pagube materiale, sancțiunea aplicabilă atunci când șoferul nu se prezintă la poliție în termenul legal este amendă din clasa a II-a de sancțiuni, la care se adaugă suspendarea dreptului de a conduce pentru 30 de zile. Prevederea este inclusă la art. 100 alin. (3) lit. g) din OUG nr. 195/2002.

Clasa a II-a înseamnă între 4 și 5 puncte-amendă. Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut pe țară este de 4.325 de lei, iar Codul rutier stabilește valoarea unui punct-amendă la 10% din salariul minim brut. În aceste condiții, un punct-amendă valorează 432,50 lei, astfel că amenda pentru această contravenție este cuprinsă între 1.730 și 2.162,50 lei.

Prin urmare, șoferul care zgârie o mașină și pleacă fără să lase datele necesare și fără să urmeze una dintre procedurile legale riscă nu doar o amendă, ci și suspendarea permisului pentru 30 de zile. Poliția Română confirmă că neprezentarea în termenul de 24 de ore după un accident cu pagube materiale poate atrage reținerea permisului și sancționarea conducătorului auto.

Trebuie făcută însă diferența între o simplă avarie și un accident în care există victime. În cazul în care o persoană este rănită, părăsirea locului accidentului poate intra sub incidența art. 338 din Codul penal și poate fi pedepsită cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Excepția prevăzută expres de Codul penal este situația în care accidentul a produs numai pagube materiale.

Ce poți face dacă îți găsești mașina zgâriată în parcare

Dacă îți găsești mașina zgâriată sau lovită în timp ce era parcată și nu știi cine a provocat avaria, Poliția Română recomandă să te deplasezi la unitatea de poliție competentă pentru declararea evenimentului și întocmirea documentelor de constatare.

Pentru un vehicul avariat în alte împrejurări decât un accident de circulație, proprietarul sau conducătorul auto are, de asemenea, obligația de a se prezenta la poliție în cel mult 24 de ore de la constatarea avariei, cu excepția situației în care există o asigurare facultativă care acoperă prejudiciul.

Este util ca, înainte de a pleca, proprietarul să fotografieze mașina din mai multe unghiuri și să păstreze orice informație care ar putea ajuta la identificarea celui care a provocat avaria. Camerele de supraveghere din parcări, magazine, blocuri sau benzinării din apropiere pot furniza indicii importante pentru poliție.

Dacă există martori, este recomandat să fie reținute datele lor de contact. De asemenea, dacă în zonă există camere de supraveghere, proprietarul poate menționa acest lucru atunci când declară incidentul, pentru ca polițiștii să poată face demersurile necesare pentru identificarea autoturismului și a șoferului implicat.

Poliția Română precizează că, în cazul accidentelor cu pagube materiale, polițiștii pot efectua demersuri pentru identificarea vehiculului și a conducătorului care nu s-a prezentat la constatare.

În București, pentru accidentele rutiere cu numai pagube materiale, Brigada Rutieră indică prezentarea în termen de 24 de ore la Biroul Accidente Ușoare, unde sunt întocmite documentele de constatare și, după caz, se eliberează autorizația de reparație.

Astfel, dacă lovești sau zgârii o mașină, soluția corectă nu este să pleci pur și simplu. În cazul unui incident cu pagube materiale, trebuie urmată procedura legală - constatare amiabilă, dacă sunt îndeplinite condițiile, sau prezentarea la poliție în termen de 24 de ore. Dacă există victime, situația este mult mai gravă și trebuie anunțată imediat poliția.