Se închide parcarea terminalului "Sosiri" de la Aeroportul Otopeni. Stația de taxi se mută la "Plecări". Cât vor dura lucrările

2 minute de citit Publicat la 15:46 18 Aug 2026 Modificat la 15:56 18 Aug 2026

Compania Națională Aeroporturi București anunță închiderea parcării de la terminalul "Sosiri" pentru modernizare și consolidare. O nouă parcare va fi dată în folosință. Sursă foto: Compania Națională Aeroporturi București

Parcarea supraetajată de la terminalul "Sosiri" al Aeroportului Otopeni se închide temporar pentru lucrări de modernizare și consolidare, anunță Compania Națională Aeroporturi București.

Conform sursei citate, proiectul trece în etapa intervențiilor majore la structura de rezistență și va beneficia de mecanisme de protecție sporită la cutremur.

Parcarea terminalului "Sosiri" se închide până la începutul anului viitor

În prima etapă, care a început în luna aprilie, s-au executat lucrări la cele două niveluri superioare ale parcării.

A doua etapă, care începe miercuri, implică restricționarea accesului auto în parcarea Sosiri până la începutul anului viitor, când se va finaliza investiția.

Astfel, începând de miercuri, 19 august, parcarea Sosiri se închide temporar, iar autovehiculele pasagerilor vor fi redirecționate către celelalte parcări ale aeroportului.

De ce este necesară consolidarea parcării

Construită în anul 2003, parcarea Sosiri prezintă degradări semnificative, atât la nivelul structurii, cât și al fațadelor, fiind constatate deteriorări ale plafonului, stâlpilor și pardoselii.

După finalizarea lucrărilor de modernizare și consolidare, parcarea va fi dotată cu un sistem de cadre metalice echipate cu amortizori pe ansamblurile centrale, pentru siguranță seismică.

De asemenea, se vor consolida fundațiile clădirii, se vor construi grinzi de legătură, se vor ranforsa integral elementele structurale verticale și vor fi refăcute hidroizolațiile, instalațiile electrice, tubulatura și canalizările de apă pluvială.

În galeria foto următoare: reprezentare grafică a lucrărilor de modernizare și consolidare la parcara Aeroportului Otopeni.

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Ce trebuie să știe pasagerii pe durata lucrărilor

Compania Națională Aeroporturi București îi informează pe pasageri cu privire la următoarele aspecte, valabile pe perioada închiderii parcării de la terminalul "Sosiri":

Stația Taxi și zona ride-sharing se află în fața terminalului "Plecări";

Sația taxi se va muta de la "Sosiri" în fața terminalului "Plecări" începând cu 1 septembrie;

Autobuzele liniilor 100 și 442 opresc exclusiv în stația comună "Plecări" de la aeroport;

Pasagerii sunt direcționați în aeroport prin trasee marcate și signalistică specială către mijloacele de transport în comun (gara CFR, stația STB, stația Taxi și zona ride-sharing).

Aeroportul „Henri Coandă” dispune în prezent de 2.226 locuri în parcările publice.

După închiderea parcării de la terminalul "Sosiri" (parter, mezanin și etaj), se indisponibilizează 588 de locuri.

O nouă parcare la Aeroportul Otopeni

Pentru a suplimenta capacitatea de parcare, compania aeroportuară precizează că în această toamnă se va da în folosință o nouă parcare la Aeroportul "Henri Coandă"

Aceasta va pune la dispoziția pasagerilor 1019 locuri.

Noua parcare este situată în apropierea clădirii "Sosiri" și va fi organizată pe 4 niveluri.

Compania mai transmite că au fost deja inițiate demersurile pentru construcția altor două parcări, fiecare cu câte 4 niveluri, care vor oferi în total peste 1.600 de locuri.