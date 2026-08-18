Program nou pentru prosumatori: Pot primi până la 15.000 de lei pentru baterii. Proiectul a fost pus în consultare publică

2 minute de citit Publicat la 17:59 18 Aug 2026 Modificat la 18:00 18 Aug 2026

Program nou pentru prosumatori: Pot primi până la 15.000 de lei pentru baterii. Foto: Profimedia Images

Ministerul Mediului a pus în consultare publică un nou program prin care persoanele fizice care sunt deja prosumatori vor putea primi bani pentru sisteme de stocare a energiei. Bugetul total este de 400 de milioane de lei, iar finanțarea poate ajunge la maximum 15.000 de lei pentru fiecare beneficiar.

Programul va fi derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu și se adresează tuturor persoanelor fizice care au panouri fotovoltaice racordate la rețea, indiferent dacă acestea au fost montate printr-un program AFM sau din bani proprii.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, spune că ideea este ca energia produsă ziua să poată fi păstrată și folosită seara, când consumul crește, iar România ajunge mai des să importe electricitate.

„Vedem în aceste zile că decizia de acum câteva luni de a ne concentra la Ministerul Mediului pe zona de stocare de energie a fost una corectă. Săptămânile acestea au făcut foarte clar că România ar putea importa mult mai puțină energie la ore de vârf dacă doar ar investi și în sisteme de stocare”, a declarat Diana Buzoianu.

Ea spune că, după investițiile masive făcute în ultimii ani în panouri fotovoltaice, următorul pas este dezvoltarea capacităților de stocare.

„Pasul firesc este să investim acum în stocare, astfel încât energia produsă ziua să poată fi folosită de prosumatori seara, când consumul este mai mare și România ajunge să importe energie”, a mai spus ministra.

Cine poate primi finanțarea

Potrivit proiectului de ghid, vor fi eligibile toate persoanele fizice care au calitatea de prosumator, adică dețin sisteme de producere a energiei din surse regenerabile și sunt racordate la rețea.

Nu va conta cum au fost cumpărate panourile. Programul va putea fi accesat atât de cei care au beneficiat de edițiile anterioare ale programelor AFM, cât și de cei care și-au instalat sistemele fotovoltaice din fonduri proprii.

Prin program vor fi finanțate sisteme de stocare cu o capacitate de cel puțin 12 kWh.

Câți bani poate primi un prosumator

Finanțarea va fi de maximum 15.000 de lei, TVA inclus, dar nu va putea depăși:

1.250 de lei pentru fiecare kWh de capacitate de stocare

75% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Beneficiarul va trebui să suporte din fonduri proprii cel puțin 25% din valoarea investiției.

Sistemele de stocare vor trebui dimensionate în funcție de producția și consumul real al fiecărei gospodării.

Ce instalatori vor putea participa

Programul va fi deschis instalatorilor care au atestat ANRE de tip B sau un atestat echivalent emis într-un alt stat membru al Uniunii Europene și care îndeplinesc condițiile minime privind transparența și capacitatea de implementare.

Ministerul spune că vrea să existe reguli clare și concurență între instalatori.

Programul este încă în consultare publică

Ghidul nu este încă în forma finală. În perioada de consultare, Ministerul Mediului și Administrația Fondului pentru Mediu vor organiza discuții cu prosumatorii, instalatorii și organizațiile profesionale.

Observațiile și propunerile primite vor fi analizate înainte ca ghidul de finanțare să fie aprobat definitiv.

Diana Buzoianu spune că programul ar trebui să îi ajute direct pe prosumatori, dar și să reducă presiunea asupra sistemului energetic, pentru că o parte din energia produsă ziua ar putea fi folosită mai târziu, în loc să fie pierdută sau trimisă în rețea atunci când nu este nevoie de ea.