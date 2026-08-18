Ikea își lansează o aplicație pentru vânzări second-hand în Marea Britanie. Vrea să concureze cu eBay și Vinted

Ikea. Foto: Getty Images

Ikea vrea să concureze cu eBay, Facebook Marketplace și Vinted, prin propriul site de vânzare de obiecte second-hand în Marea Britanie. Noua platformă, care va permite membrilor să se conecteze direct pentru a cumpăra și vinde articole Ikea second-hand la nivel local, urmează să fie lansată în următoarele câteva luni, scrie The Guardian.

Mișcarea celui mai mare retailer de mobilă din lume vine în urma testelor sale pe piețele online de articole second-hand din Spania și Norvegia și vine la cinci ani după ce a început să cumpere și să vândă articole Ikea second-hand în unele dintre magazinele sale din Marea Britanie.

„Scopul nostru este să facem ca transmiterea pieselor Ikea îndrăgite să fie cât mai ușoară posibil. Creăm un spațiu de încredere și vibrant pentru a facilita și rapid schimbul direct între membrii Ikea Family”, a spus un purtător de cuvânt.

Compania a anunțat că detalii suplimentare despre site-ul online din Marea Britanie vor fi anunțate în lunile următoare. În versiunea spaniolă, vânzarea este facilitată de descrierile precompletate ale produselor și sugestiile de preț furnizate de Ikea. Retailerul oferă, de asemenea, vânzătorilor 15% suplimentar din prețul articolului vândut dacă aceștia sunt de acord să fie plătiți sub forma unui card cadou Ikea.

Cumpărătorii din Spania, unde un fotoliu Poäng se vinde cu 56 de euro, aproximativ jumătate din prețul unei versiuni noi, vor trebui să plătească o „taxă de protecție” de 5% începând cu ianuarie anul viitor pentru a finanța diverse costuri legate de vânzare, într-un sistem similar cu cel operat de Vinted.

Britanicii adoptă din ce în ce mai mult cumpărăturile de articole second-hand, ceea ce a dus la creșterea vânzărilor pe Vinted, care a început ca un site de revânzare a hainelor, dar care acum se extinde în articole pentru casă și electronice, precum și pe Facebook Marketplace, Gumtree și site-uri mai mici și mai luxoase, cum ar fi Vinterior.

Site-ul american de articole second-hand eBay a fost recent cumpărat de vânzătorul britanic de modă Depop pentru 1,2 miliarde de dolari. Articolele second-hand reprezintă acum aproximativ o zecime din vânzările globale de modă.

Există o concurență acerbă pe piața produselor second-hand, pe măsură ce tendința se îndreaptă spre mainstream, comercianții de bunuri electrice Currys și AO, de exemplu, vânzând articole second-hand. Acesta și-a consolidat și mai mult poziția după ce a achiziționat MusicMagpie, care vinde electronice recondiționate și jocuri video second-hand, în 2024.

Acest lucru a sporit presiunea asupra comercianților cu amănuntul din domeniul caritabil, cum ar fi British Heart Foundation, care a închis magazinele din cauza creșterii costurilor.

Trecerea Ikea către articole second-hand este parțial motivată de angajamentul său de a deveni „pozitivă din punct de vedere climatic” până în 2030, inclusiv obiectivul de a fabrica toate produsele din materiale regenerabile, reciclabile și reciclate.