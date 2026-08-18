Jeff Bezos devine acționar la Liverpool. A cumpărat, alături de un grup de investitori, 40% din club

Jeff Bezos (S) și Stadionul Anfield (D). Colaj Foto: Getty Images / Profimedia Images

Un consorţiu care îl include pe fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a achiziţionat aproape 40% din acţiunile clubului de fotbal Liverpool de la Fenway Sports Group (FSG). Iniţial s-a relatat că 1892 Holdings achiziţionase aproximativ o treime din club, însă după cum a dezvăluit pentru prima dată The Athletic, este vorba, de fapt, despre 38%, informează marţi BBC, potrivit Agerpres.

Există, de asemenea, opţiunea ca acest consorţiu să achiziţioneze un pachet de control la Liverpool în următoarele 12 luni, deşi acest lucru nu implică un angajament formal.

Într-un comunicat emis vineri, FSG a confirmat încheierea unui „acord definitiv” pentru vânzarea unei „participaţii minoritare strategice” către 1892 Holdings.

Grupul, care poartă numele anului în care a fost fondat clubul Liverpool, este condus de omul de afaceri milionar britanic de origine indiană Amit Bhatia şi îi include, de asemenea, pe Jeff Bezos şi pe miliardarul Eduardo Saverin, cofondator al Facebook.

Bhatia va deveni vicepreşedinte al clubului Liverpool şi se va alătura unui consiliu de administraţie extins, sub rezerva aprobării autorităţilor de reglementare.

Ginerele omului de afaceri miliardar indian Lakshmi Mittal a fost director şi coproprietar al clubului Queens Park Rangers timp de 18 ani, înainte de a renunţa la participaţia sa în cadrul clubului, luna trecută.

Se estimează că tranzacţia evaluează clubul Liverpool la o sumă cuprinsă între 5 şi 6 miliarde de lire sterline.