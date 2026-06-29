Ford reangajează inginerii după ce inteligența artificială a eșuat la verificările de calitate

Ford reangajează inginerii după ce inteligența artificială a eșuat la verificările de calitate. Sursa foto: Getty Images

Ford a anunţat că a reangajat o parte dintre inginerii umani după ce inteligența artificială (AI) nu a reușit să egaleze competențele și experiența acestora, relatează BBC şi Bloomberg. Peste 300 de specialiști cu experiență în controlul calității au fost aduşi în fabricile constructorului auto american, după ce soluțiile oferite de sistemele bazate pe AI s-au dovedit insuficiente pentru verificările de calitate.

În încercarea de a profita de avantajele tehnologiei, despre care dezvoltatorii susțin că poate reduce costurile și crește productivitatea, producătorul auto american a adoptat-o în anumite sectoare ale operațiunilor sale, inclusiv în procesul de verificare a calității.

Însă, potrivit Bloomberg, directorii de la Ford au declarat că firma a reangajat peste 300 de inspectori de calitate "veterani" în ultimii ani pentru a compensa deficiențele sistemelor automatizate.

"Inteligența artificială este un instrument fantastic, dar este la fel de bună ca informațiile pe care le folosești pentru a o instrui", a declarat reporterilor Charles Poon, vicepreședinte pentru ingineria componentelor hardware ale vehiculelor la Ford, conform sursei citate.

Ulterior, acesta a mai făcut următoarele precizări: "În anii precedenți, noi nu am acordat atâta atenție pe cât ar fi trebuit experienței celor mai pricepuți ingineri ai noștri, care au fost alături de noi în multe cicluri de producție".

Charles Poon a explicat că Ford nu a valorificat suficient experiența inginerilor care au lucrat la mai multe generații de produse. Mulți dintre aceștia plecaseră deja din companie înainte ca experiența lor să poată fi folosită pentru îmbunătățirea sistemelor automatizate.

"Am crezut, în mod greșit, că simpla introducere a inteligenței artificiale și alimentarea ei cu cerințele noastre de proiectare vor duce la un produs de înaltă calitate", a mai menţionat oficialul Ford.

Conform Bloomberg, angajații rechemați au fost folosiți pentru a antrena sistemele AI ale companiei, dar și pentru a-i îndruma pe angajații mai tineri.

Producătorul auto american se numără printre mulți alții care au mizat pe valul de entuziasm din jurul inteligenţei artificiale, în special pe fondul fervorii de pe Wall Street cu privire la potențialul acestei tehnologii de a crește marjele de profit, au mai scris jurnaliştii de la BBC.

"AI va lăsa în urmă o mulțime de angajați cu funcții administrative", a declarat șeful Ford, Jim Farley, într-un interviu acordat autorului Walter Isaacson în luna iunie a anului trecut.

La conferința privind rezultatele financiare din octombrie, directorul operațional Kumar Galhotra a afirmat că firma "implementează inteligența artificială în toate componentele sistemului său industrial".