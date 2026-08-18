România alocă cel mai puțin pentru educație din UE. Doar 3% din PIB merge către școli și licee, față de 6,8% în Suedia

La nivelul blocului comunitar, cheltuielile publice pentru educaţie au scăzut uşor, cu 0,3 puncte procentuale. Foto: Getty Images

România alocă cea mai mică pondere din PIB pentru educație dintre statele membre ale Uniunii Europene, potrivit celor mai recente date Eurostat. În 2023, cheltuielile publice pentru educație au reprezentat doar 3% din PIB-ul României, în timp ce Suedia a alocat 6,8%, cel mai ridicat nivel din UE, potrivit Agerpres.

Datele vin în contextul în care, potrivit INS, în luna iunie 2026, comparativ cu luna mai, au scăzut salariile medii nete în Educaţie (-1,9%), în Sănătate şi în Asistență socială (-0,3%).

Cheltuielile publice pentru educaţie (de la grădiniţă şi până la liceu) în UE au reprezentat 4,7% din produsul intern brut (PIB) în anul 2023, o cifră care nu a suferit modificări comparativ cu situaţia din anul 2022, arată datele publicate marţi de Eurostat.

În rândul statelor membre, cel mai ridicat nivel al cheltuielilor publice pentru educaţie, ca procent din PIB, a fost înregistrat în Suedia (6,8%), urmată de Finlanda (6,3%) şi Belgia (6,2%). La polul opus, cele mai scăzute niveluri au fost înregistrate în România (3% din PIB), Grecia (3,3%) şi Malta (3,4%).

La nivelul blocului comunitar, cheltuielile publice pentru educaţie au scăzut uşor, cu 0,3 puncte procentuale, în 2023 comparativ cu situaţia din anul 2020, când s-au situat la 5% din PIB, acesta fiind şi anul cu cel mai ridicat nivel de cheltuieli publice pentru educaţie de la începutul colectării datelor statistice, în 2012.

Când vine vorba de structura cheltuielilor, în Grecia, Ungaria, Ţările de Jos, Slovacia, Polonia, Estonia şi Luxemburg, cheltuielile de capital au reprezentat în 2023 cel puţin 10% din totalul cheltuielilor pentru instituţiile de învăţământ. În schimb, cheltuielile de capital au reprezentat mai puţin de 5% din totalul cheltuielilor în România şi Belgia.

În mai mult de jumătate dintre ţările UE pentru care sunt disponibile date (9 din 16), majoritatea cheltuielilor cu instituţiile de învăţământ în 2023 au fost pentru salariile profesorilor. Cu toate acestea, aceste salarii au reprezentat o pondere mai mică (40% până la 50% din cheltuieli) în Slovacia, Franţa, Lituania, Cehia şi Finlanda, în timp ce Estonia (37,6%) şi Malta (36,9%) s-au situat puţin sub acest interval.

În UE, persoanele cu studii superioare câștigă în medie cu 38% mai mult decât cele cu un nivel mediu de educație și cu 68% mai mult decât cele cu un nivel scăzut de educație. Aceste cifre variază considerabil în Europa, existând diferențe regionale.