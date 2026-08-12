Salariul mediu net a scăzut în iunie pentru angajaţii din Educaţie şi Sănătate. Salariul real, mai mic în ţară cu 8,3% față de 2025

Salariul mediu net a scăzut în iunie pentru angajaţii din Educaţie şi Sănătate. Sursa foto: Getty Images

Potrivit unei analize realizate de INS, în luna iunie 2026, comparativ cu luna mai, au scăzut salariile medii nete în Educaţie (-1,9%), în Sănătate şi în Asistență socială (-0,3%). Cele mai mari "pierderi" la salariul mediu net le-au avut, în iunie 2026, raportat la iunie 2025, angajaţii din Piscicultură (-15%), urmaţi de cei din ramura fabricării produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului cu -12,7%. Salariul real a scăzut în iunie 2026 cu 8,3% față de iunie 2025, raportat la o inflație de 10,4% în acea perioadă.

În luna iunie 2026, comparativ cu luna mai 2026, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte), cât şi reducerilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

În sectorul bugetar, comparativ cu luna precedentă (iunie 2026 vs mai 2026), câştigul salarial mediu net a scăzut în învăţământ (-1,9%), respectiv în sănătate şi asistență socială (-0,3%) și a crescut uşor în administraţia publică (+0,8%).

IT-iştii au cele mai mari salarii medii nete

În iunie 2026, raportat la iunie 2025, salariile medii nete au crescut per ansamblu cu 3,5%. În iunie 2026 cele mai mari cresteri procentuale ale salariilor medii nete fata de iunie 2025 au fost înregistrate în ramura fabricării produselor din tutun cu 26,3% urmată de cea a publicității, activităţilor de studiere a pieţei și relatii publice cu 17,4%, fabricării calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice cu 13,9%.

Nominal, cele mai mari salarii nete au fost câştigate de salariații din IT cu un salariu mediu net lunar de 13,5 mii lei/pers urmați de cei din editare cu aproximativ 12 mii lei/luna/pers și cei din fabricarea produselor din tutun cu un salariu mediu net lunar de 11,2 mii lei/pers.

La coada clasamentului se regăsesc salariații din industria pescuitului și acvaculturii cu un câștig net mediu lunar de 2,9 mii lei/persoană.

Cele mai mari scăderi de salarii medii nete s-au observat în perioada comparată (iunie 2026 vs iunie 2025) în ramura pisciculturii (scădere de 15%), urmată de scăderile din ramura fabricării produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului cu -12,7%.

Salariul real a scăzut în iunie 2026 cu -8,3% față de iunie 2025 raportat la o inflație de 10,4% în acea perioadă. Ca o paralelă în iunie 2025 comparativ cu iunie 2024 aveam o creștere a salariului real de 1,3% și o inflație anuală la acea vreme de 5,7%.