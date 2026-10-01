Comisia Europeană, despre înghețarea fondurilor pentru landul german unde a câștigat AfD: "Rezultatul votului nu este un temei juridic"

Mai multe postări de pe rețelele sociale, devenite virale, susțin că milioane sau chiar miliarde de euro ar putea fi blocate pentru landul Saxonia-Anhalt. Foto: Getty Images

Un val de afirmații apărute pe rețelele sociale susține că Uniunea Europeană ar pregăti înghețarea fondurilor destinate landului german Saxonia-Anhalt, după victoria partidului de extremă dreapta AfD la alegerile regionale din septembrie. Însă Comisia Europeană respinge această informație și precizează că rezultatul alegerilor, în sine, nu reprezintă un temei juridic pentru suspendarea fondurilor europene, potrivit Euronews.

Mai multe postări de pe rețelele sociale, devenite virale, susțin că milioane sau chiar miliarde de euro ar putea fi blocate pentru landul Saxonia-Anhalt, situat în partea central-estică a Germaniei, după ce alegătorii au oferit AfD o victorie categorică pe 6 septembrie.

Cele 39 de mandate obținute de partid nu au fost însă suficiente pentru a-i asigura majoritatea, chiar dacă AfD a câștigat de peste două ori mai multe mandate decât oricare alt partid.

De atunci, AfD a întâmpinat dificultăți în formarea unei coaliții, deoarece celelalte partide au refuzat să colaboreze cu formațiunea.

Speculațiile au explodat după victoria AfD în Saxonia-Anhalt

Ursula von der Leyen a criticat în repetate rânduri AfD în trecut, iar propriul său partid, CDU, de centru-dreapta, a suferit o înfrângere severă, obținând doar 17,2% din voturi și rămânând cu 15 mandate. Acest rezultat ar putea explica apariția pe internet a speculațiilor potrivit cărora von der Leyen s-ar afla în spatele planului de înghețare a fondurilor europene.

Cu toate acestea, nu există dovezi în acest sens. În schimb, această narațiune pare să pornească de la o declarație a europarlamentarului german din partea Verzilor, Daniel Freund, care a spus, după alegerile regionale, că va susține înghețarea fondurilor europene destinate unui eventual guvern condus de AfD, dacă acesta ar încălca valorile europene sau ar folosi necorespunzător fondurile.

Saxonia-Anhalt urmează să primească 2,95 miliarde de euro din fonduri europene în cadrul actualului buget pentru perioada 2021-2027. Suma include 1,3 miliarde de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională, 571 de milioane de euro din Fondul Social European și 594 de milioane de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

Pe cap de locuitor, Saxonia-Anhalt beneficiază de mai multe fonduri europene decât oricare alt land german, potrivit lui Freund, în medie de peste 650 de euro pentru fiecare cetățean pe durata întregului ciclu bugetar al UE.

El a subliniat, de asemenea, că UE a folosit măsuri similare de înghețare a fondurilor în trecut, în Polonia și Ungaria.

Într-adevăr, Bruxelles-ul a blocat în urmă cu câțiva ani fonduri destinate acestor țări, pe fondul preocupărilor legate de statul de drept și de regresul democratic în timpul guvernelor de atunci.

O parte dintre aceste fonduri au fost ulterior deblocate în urma unor reforme. În Polonia, de exemplu, Comisia Europeană a deblocat oficial în 2024 fonduri de coeziune și fonduri post-pandemie în valoare de 137 de miliarde de euro, după ce guvernul premierului Donald Tusk a introdus garanții pentru independența justiției și respectarea statului de drept.

În cazul Ungariei, între timp, Comisia a propus deblocarea unei prime tranșe de 4,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune și restabilirea accesului la programe precum Erasmus+ și Horizon Europe.

Miliarde de euro fuseseră înghețate din cauza preocupărilor legate de statul de drept și corupție în timpul fostului premier Viktor Orbán, însă măsurile legislative recente adoptate de administrația lui Péter Magyar au deschis calea pentru deblocarea fondurilor.

Cu toate acestea, în acest moment, ideea că același lucru s-ar putea întâmpla în Saxonia-Anhalt pare să reprezinte opinia câtorva europarlamentari, și nu rezultatul unei acțiuni coordonate a Bruxelles-ului.

Precizările Comisiei Europene

În cadrul mecanismului UE privind condiționalitatea legată de statul de drept, finanțarea nu poate fi suspendată doar pentru că un anumit partid ajunge la guvernare. Comisia Europeană precizează că astfel de măsuri pot fi propuse doar în cazul în care încălcările statului de drept afectează direct sau riscă în mod serios să afecteze buna gestionare a bugetului UE sau interesele financiare ale Uniunii.

O astfel de măsură ar trebui propusă de Comisia Europeană, iar decizia finală privind adoptarea ei ar aparține Consiliului Uniunii Europene.

Un purtător de cuvânt al guvernului landului Saxonia-Anhalt a declarat, de asemenea, pentru The Cube, că nu are cunoștință despre existența vreunui plan de înghețare a fondurilor europene destinate landului.

„În situația actuală, nu ar exista un temei juridic pentru o astfel de măsură”, a adăugat purtătorul de cuvânt, precizând că, în urma alegerilor din 6 septembrie, nu a fost încă format un nou guvern regional.

Comisia Europeană a confirmat pentru Euronews că nu ia în calcul blocarea fondurilor europene pentru Saxonia-Anhalt.

"Ca practică generală, Comisia monitorizează situația din toate statele membre și regiunile și ia măsuri acolo unde este necesar, în conformitate cu cadrele juridice care reglementează finanțarea europeană. Rezultatul alegerilor în sine nu constituie un temei juridic pentru suspendarea finanțării europene", a transmis Comisia.

Pe lângă acest scrutin, AfD a obținut un rezultat bun și la un alt scrutin, desfășurat în landul Mecklenburg-Pomerania de Vest, în nordul Germaniei, câteva săptămâni mai târziu. Între timp, partidul Die Linke a câștigat alegerile regionale din Berlin.