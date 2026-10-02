Cosmin Ghiță, fostul director al Nuclearelectrica, va conduce din 2027 organizația mondială a operatorilor nucleari

2 minute de citit Publicat la 14:25 02 Oct 2026 Modificat la 14:25 02 Oct 2026

Cosmin Ghiţă, fost CEO Nuclearelectrica. Sursa foto: Agerpres

Cosmin Ghiță, care încheie vineri, 2 octombrie, mandatul de director general al Nuclearelectrica, va prelua, din ianuarie 2027, funcția de Chief Executive Officer al World Association of Nuclear Operators (WANO), organizația internațională care reunește operatorii centralelor nucleare comerciale.

La finalul verii, când a demisionat de la Nuclearelectrica s-a speculat că ar fi fost dat afară de premierul demis Ilie Bolojan din cauza așa-ziselor nereguli din proiectul SMR de la Doicești.

Informația a fost făcută publică de Bernard Le Guen, vicepreședinte al EDF pentru proiecte internaționale în domeniul nuclear, după reuniunea bienală WANO din 2026, desfășurată la Tokyo, relatează Financial Intelligence.

„Am fost personal foarte bucuros să aflu despre numirea prietenului meu Cosmin Ghiță în funcția de viitor Chief Executive Officer al WANO, succedându-i dr. Naoki Chigusa în ianuarie 2027”, a transmis Le Guen într-o postare publicată după încheierea reuniunii.

„Felicitări, Cosmin! Un nou capitol pentru WANO, cu aceeași ambiție esențială: să învățăm împreună, să ne îmbunătățim împreună și să consolidăm continuu siguranța nucleară”, a adăugat oficialul EDF.

Cosmin Ghiță îi va succeda lui Naoki Chigusa

În prezent, funcția de CEO al WANO este deținută de dr. Naoki Chigusa, care a preluat mandatul la 1 ianuarie 2023. Potrivit organizației, CEO-ul este responsabil de implementarea operațiunilor curente și de reprezentarea WANO în cadrul evenimentelor și întâlnirilor din industria nucleară.

WANO este o organizație globală non-profit care reunește operatorii centralelor nucleare comerciale din întreaga lume, precum și companii implicate în dezvoltarea unor noi unități nucleare. Misiunea organizației este de a contribui la creșterea siguranței și fiabilității centralelor prin evaluarea și compararea performanțelor, schimb de informații, sprijin reciproc și promovarea celor mai bune practici.

WANO are centre regionale la Atlanta, Londra, Paris, Shanghai și Tokyo și reunește peste 400 de profesioniști din industria nucleară.

Numirea lui Cosmin Ghiță la conducerea organizației vine după o colaborare de mai mulți ani cu WANO. Acesta a fost membru al Governing Board al organizației în perioada 2020-2024 și a fost primul român ales în structura globală de conducere a WANO.

Cosmin Ghiță încheie după aproape nouă ani mandatul la Nuclearelectrica

Anunțul privind viitoarea sa numire la conducerea WANO vine chiar în ziua în care Cosmin Ghiță își încheie mandatul de director general al Nuclearelectrica.

Potrivit unui raport transmis de companie Bursei de Valori București, 2 octombrie 2026 este data la care încetarea contractului de mandat al lui Ghiță devine efectivă. Începând cu 3 octombrie, conducerea executivă interimară a Nuclearelectrica va fi asigurată de Mihai Laurențiu Gioară.

Cosmin Ghiță a condus Nuclearelectrica din septembrie 2017, timp de aproape nouă ani.