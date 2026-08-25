Directorul Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă, şi-a anunțat demisia

Cosmin Ghiţă, fost CEO Nuclearelectrica. Sursa foto: Agerpres

Directorul Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă, şi-a anunțat marţi demisia, se arată într-un comunicat al companiei. Anunţul vine în cea mai dificilă perioadă operaţională din istoria recentă a centralei de la Cernavodă. Reprezentanţii Nuclearelectrica au transmis că vor comunica ulterior data de la care încetarea mandatului va deveni efectivă.

Nuclearelectrica a transmis marţi după-amiaza, printr-un raport transmis Bursei de Valori București și ASF, că a primit notificarea directorului general Cosmin Ghiță privind încetarea contractului de mandat. Compania nu a oferit detalii despre motivele plecării și nici nu a precizat data la care aceasta va intra în vigoare.

"Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (SNN) informează acţionarii şi investitorii că, în data de 25.08.2026, a fost notificată cu privire la solicitarea domnului Cosmin Ghiţă, Director General al SN Nuclearelectrica SA, de încetare a contractului de mandat, încheiat cu SN Nuclearelectrica SA.

Nuclearelectrica va comunica data efectiva la care renuntarea la mandat urmeaza sa isi produca efectele. SN Nuclearelectrica S.A. îi mulţumeste domnului Cosmin Ghiţă pentru contribuţia adusă la dezvoltarea companiei pe perioada derulării mandatelor sale de director general al companiei", s-a menţionat în comunicatul societăţii.

Ioana Dogioiu, reacţie după ce s-a anunţat demisia lui Cosmin Ghiţă

Purtătorul de cuvânt al Guvernului României, Ioana Dogioiu, a transmis următorul mesaj la scurt timp după ce s-a aflat despre demisia lui Cosmin Ghiţă:

"Demisia este un act unilateral de voinţă. După o perioadă de preaviz de 90 de zile, conform contractului, dar care poate fi scurtată cu acordul părţilor, va urma o selecţie pentru un nou titular".

Anunțul despre demisia lui Cosmin Ghiţă survine într-unul dintre cele mai dificile momente din punct de vedere operațional pentru centrala de la Cernavodă din ultimii ani. Reactorul 1 a fost oprit controlat și deconectat de la sistemul energetic național în dimineața zilei de 28 iulie, din cauza debitului scăzut al Dunării, în timp ce Reactorul 2 a intrat în procedura de oprire controlată pe 13 august. Este pentru prima dată când ambele reactoare ale centralei sunt oprite în același timp din cauza condițiilor hidrologice.

Cele două reactoare au o capacitate instalată cumulată de aproximativ 1.400 MW și asigură, în condiții normale de funcționare, circa 20% din producția de energie electrică a României. Compania a precizat că ambele reactoare se află în condiții de siguranță, fiind menținute în stare oprită, și că nu există riscuri operaționale. Reluarea funcționării și reconectarea la sistemul energetic național vor depinde de evoluția debitului și nivelului Dunării.

Pe 10 august, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța emisese avize privind existența unui caz de forță majoră pentru contractele de livrare a energiei, cu aplicabilitate începând din 27 iulie.