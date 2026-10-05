Cum arăta România interbelică: Regina Maria şi Nicolae Iorga, în imagini rare din proiectul "Memorii pe sticlă"

Arhivele Naţionale ale României: "Memorii pe sticlă – România interbelică în imagini". Sursa colaj foto: Facebook/Arhivele Naţionale ale României

Cum arăta România în urmă cu un secol? Imagini cu Regina Maria, istoricul Nicolae Iorga și medicul Gheorghe Marinescu, dar și scene din viața publică și cotidiană a epocii pot fi redescoperite într-o colecție de peste 2.000 de fotografii realizate pe clișee de sticlă. Pozele rare, păstrate în patrimoniul Arhivelor Naționale ale României, sunt acum disponibile online prin proiectul "Memorii pe sticlă".

Fotografiile surprind o Românie aflată în plină transformare, de la evenimente politice și vizite oficiale la competiții sportive, personalități ale epocii și scene din viața cotidiană. O parte dintre aceste imagini pot fi consultate acum online, în cadrul platformei "Memorii pe sticlă", care pune la dispoziția publicului 2.024 de fotografii din patrimoniul Arhivelor Naționale.

"Memorii pe sticlă – România interbelică în imagini. Arhivele Naționale ale României vă invită să descoperiți memoriipesticla.ro, platforma digitală dedicată colecției de clișee fotografice pe sticlă aflate în patrimoniul instituției. Proiectul aduce în atenția publicului o parte importantă a colecției de Documente Fotografice – Clișee pe Sticlă, păstrând imagini care surprind România interbelică în numeroase ipostaze: evenimente politice, vizite oficiale, competiții sportive, personalități, dar și scene din viața urbană și rurală. (...)", s-a transmis în mesajul scris la postarea de pe Facebook, făcută luni după-amiaza.

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Dincolo de valoarea lor documentară, fotografiile au și o importanță aparte prin suportul pe care au fost realizate. Clișeele pe sticlă pot reda imaginile cu o claritate remarcabilă, însă sunt fragile și vulnerabile la degradare, ceea ce face digitizarea lor esențială pentru conservarea și cercetarea acestui patrimoniu.



"Imaginile, provenite în principal din fondul fotografic al agenției RADOR, sunt însoțite de informații rezultate în urma cercetării și documentării, oferind noi posibilități de explorare și utilizare a patrimoniului fotografic.

Digitizarea este cu atât mai importantă cu cât clișeele pe sticlă, deși oferă imagini de o remarcabilă claritate, sunt suporturi fragile, afectate în timp de fisuri, zgârieturi sau degradarea emulsiei fotografice. Accesul la reproducerile digitale permite cercetarea și valorificarea acestor imagini, reducând totodată necesitatea manipulării originalelor", au mai precizat reprezentanţii de la Arhivele Nationale ale Romaniei.

Colecția oferă, astfel, o incursiune în România anilor 1920 - 1940, văzută prin obiectivul fotografilor de presă. De la personalități și ceremonii oficiale până la străzi, competiții sportive și momente aparent obișnuite, imaginile reconstruiesc fragmente din viața unei societăți aflate într-o perioadă de profunde schimbări.

Proiectul "Memorii pe sticlă. Digitizarea colecției de clișee fotografice pe sticlă deținute de Arhivele Naționale ale României" este inițiat de ENISAL COMPUTERS SRL și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, în sesiunea I/2026.