Şeful CNAIR anunţă un progres de 90% pe ultimul șantier de pe A0. Când se vor încheia complet lucrările pe Autostrada Bucureştiului

1 minut de citit Publicat la 18:42 20 Noi 2026 Modificat la 18:42 20 Noi 2026

Şeful CNAIR anunţă un progres de 90% pe ultimul șantier de pe A0. Sursa foto: Cristian Pistol

Şeful CNAIR, Cristian Pistol, a anunţat, vineri, că lucrările au ajuns la stadiul de 90% pe ultimul șantier al Autostrăzii Bucureștiului A0. Astfel, până la finalul acestui an ar putea fi daţi în circulaţie încă 10 km, iar restul de 7 km - până în aprilie 2027. "Moment în care se va realiza și legătura semi-inelului nordic al A0 cu Autostrada A1 și se vor încheia, practic, lucrările pe toată Autostrada de Centură a Capitalei", a afirmat Pistol.

"Asocierea de constructori români și italieni (Retter - Pizzarotti) lucrează intens la structuri, asfaltare și montarea elementelor de siguranță rutieră pe un sector de aproximativ 10 km din acest lot.

Obiectivul rămâne deschiderea circulației pe acest sector, până la conexiunea cu DN7, în acest an. Depinde însă de menținerea mobilizării și de condițiile meteorologice.

Restul de aproximativ 7 km ai lotului 1 ar urma să fie finalizați până în aprilie 2027, moment în care se va realiza și legătura semi-inelului nordic al A0 cu Autostrada A1 și se vor încheia, practic, lucrările pe toată Autostrada de Centură a Capitalei.

Bucureștiul și Ilfovul au nevoie de o infrastructură rutieră modernă, care să reducă presiunea traficului din interiorul localităților și să aducă noi oportunități de dezvoltare în cea mai dinamică zonă economică a României", a postat Cristian Pistol pe Facebook.