Lucrările pe ultimul lot aflat în construcţie din Autostrada A0 au ajuns la 85%. Când s-ar putea circula complet şi pe acesta

1 minut de citit Publicat la 13:09 05 Noi 2026 Modificat la 13:09 05 Noi 2026

Lucrările pe ultimul lot aflat în construcţie din Autostrada A0 au ajuns la 85%. Sursa foto: CNAIR

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunţat, joi, că lucrările pe ultimul lot aflat în construcție din Autostrada A0 au ajuns la 85%. "Dacă se menține ritmul și dacă vremea nu va crea probleme majore, anul acesta se vor deschide aproximativ 10 km din cei 17,5 km ai lotului 1 (Joița - Corbeanca) și vor fi asigurate conexiunile cu DN1A și DN7", a spus Pistol, care a adăugat că ultimii 7 km din A0 ar putea fi daţi în circulaţie în aprilie 2027.

"Lucrările pe ultimul lot aflat în construcție din A0 au ajuns la 85%. Am verificat astăzi șantierul, unde asocierea româno-italiană de constructori (Retter - Pizzarotti) lucrează la pasajele peste autostradă și la terasamente pe unele sectoare, iar pe altele așterne asfalt și montează parapete.

Dacă se menține ritmul și dacă vremea nu va crea probleme majore, anul acesta se vor deschide aproximativ 10 km din cei 17,5 km ai lotului 1 (Joița - Corbeanca) și vor fi asigurate conexiunile cu DN1A și DN7.

Ultimii 7 km ai acestui lot vor fi deschiși anul viitor, până în luna aprilie, ceea ce va asigura și conexiunea semi-inelului nordic al A0 cu A1.

Tot astăzi am verificat și lucrările pe șantierul VO Buftea, unde progresul fizic a depășit 65%. Constructorul austriac (Porr) lucrează acum la terasamente, consolidări, pasaje și rețele de utilități. Un sector din această Variantă Ocolitoare ar urma să fie finalizat în luna decembrie, pentru a putea asigura descărcarea A0 în DN1A.

Lucrările din zona București - Ilfov evoluează constant, iar rezultatele vor aduce și mai multe oportunități economice", a afirmat Cristian Pistol.