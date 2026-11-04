S-au deschis încă 13 km pe Autostrada A0, între Afumați şi Glina. Şoferii vor avea conexiune directă între A3 și A2

1 minut de citit Publicat la 14:23 04 Noi 2026 Modificat la 14:23 04 Noi 2026

Autostrada A0. Foto: INQUAM Photos/Ovidiu Micsik

Miercuri, 4 noiembrie, la ora 14.00, s-au deschis încă 13 kilometri din Autostrada A0, pe secțiunea Afumați-Glina. Sorin Grindeanu a scris pe Facebook că "de-acum se poate circula și pe cele 2 loturi (Loturile 3 și 4) ale A0 Nord, ceea asigură o conexiune directă, pe autostradă, între A3 (București-Ploiești) și A2 (București-Constanța)".

Cei 13 kilometri de autostradă vor asigura o conexiune directă între Autostrada București-Ploiești (A3) și Autostrada București-Constanța (A2), fără ca șoferii să mai fie nevoiți să tranziteze actuala Centură a Capitalei.

Cele două loturi, cu o lungime totală de aproximativ 13 kilometri, se adaugă celor peste 70 de kilometri pe care se circulă deja pe cele două semiinele ale Autostrăzii A0.

"Încă 13 kilometri din A0, pe secțiunea Afumați-Glina, au fost deschiși astăzi. De acum se poate circula și pe cele 2 loturi (Loturile 3 și 4) ale A0 Nord, ceea asigură o conexiune directă, pe autostradă, între A3 (București-Ploiești) și A2 (București-Constanța).

Noua infrastructură rutieră este rezultatul abordării serioase și coerente a obiectivelor de infrastructură mare, pe care am promovat-o încă din anul 2021 la Ministerul Transporturilor.

Infrastructura mare din România are nevoie de sprijin și nu de blocaje artificiale, așa cum -din păcate- s-a întâmplat în ultimele 6 luni", a postat Sorin Grindeanu.

Construcția celor două loturi dintre Afumați și Glina a costat 710 milioane de lei, fără TVA. Finanțarea a fost asigurată prin Programul Transport 2021-2027.