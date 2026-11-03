Se deschid încă 13 km din Autostrada Bucureştiului A0, între Afumați și Glina: De miercuri, șoferii vor ajunge de pe A3 direct pe A2

1 minut de citit Publicat la 14:53 03 Noi 2026 Modificat la 14:54 03 Noi 2026

Autostrada Bucureștiului A0 Nord. Sursa foto: Captură video CNAIR

Vești importante pentru șoferii din București și Ilfov! Circulația pe loturile 3 și 4 ale Autostrăzii A0 Nord, între Afumați și Glina, va fi deschisă miercuri, 4 noiembrie, începând cu ora 14:00. Cei 13 kilometri de autostradă vor asigura o conexiune directă între Autostrada București-Ploiești (A3) și Autostrada București-Constanța (A2), fără ca șoferii să mai fie nevoiți să tranziteze actuala Centură a Capitalei.

Anunțul a fost făcut marți de Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Cele două loturi, cu o lungime totală de aproximativ 13 kilometri, se adaugă celor peste 70 de kilometri pe care se circulă deja pe cele două semiinele ale Autostrăzii A0.

Legătură directă între A3 și A2, prin Autostrada de Centură a Bucureștiului

Deschiderea celor două sectoare reprezintă un pas important pentru infrastructura rutieră din zona Capitalei. Odată cu intrarea lor în circulație, șoferii vor putea ajunge direct de pe A3 pe A2, folosind Autostrada A0 Nord și Autostrada A0 Sud.

Astfel, traficul de tranzit nu va mai fi nevoit să utilizeze actuala Centură a Bucureștiului pentru această conexiune, ceea ce va oferi o alternativă modernă atât transportatorilor, cât și șoferilor care circulă între localitățile din București și Ilfov.

Cristian Pistol a precizat că cele două loturi au fost deschise traficului numai după finalizarea tuturor lucrărilor necesare pentru siguranța rutieră.

Cât au costat loturile 3 și 4 ale A0 Nord

Construcția celor două loturi dintre Afumați și Glina a costat 710 milioane de lei, fără TVA. Finanțarea a fost asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Prin deschiderea celor 13 kilometri, Autostrada A0 face un nou pas spre completarea inelului de mare viteză din jurul Bucureștiului, care are rolul de a prelua o parte importantă din traficul de tranzit și de a îmbunătăți legăturile rutiere dintre principalele autostrăzi care pornesc din Capitală.

Șoferii vor putea circula pe noile sectoare începând de miercuri, 4 noiembrie, de la ora 14:00.