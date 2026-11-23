Ninge în toate judeţele Moldovei, iar zăpada a acoperit carosabilul. Imagini de la intervenţiile de deszăpezire

<1 minut de citit Publicat la 16:10 23 Noi 2026 Modificat la 16:10 23 Noi 2026

Ninge în toate judeţele Moldovei. Sursa foto: CNAIR

Autorităţile au anunţat că, luni, ninge în cea mai mare parte a județelor Moldovei, iar carosabilul se prezintă umed, cu sectoare de zăpadă frământată spre acostament. Utiliajele de deszăpezire au ieşit pe drumuri încă de dimineaţă. Şoferii sunt atenţionaţi să adapteze viteza condiţiilor meteo şi să nu plece la drum fără cauciucuri de iarnă.

"Ninge în cea mai mare parte a județelor Moldovei, iar carosabilul se prezintă umed, cu sectoare de zăpadă frământată spre acostament. Până la orele prânzului (interval orar 06:00 – 12:00), DRDP Iași a intervenit pe drumurile naționale din administrare cu 120 de autoutilaje și 378,5 tone de material antiderapant, după cum urmează:

• SDN Bacău - 22 autoutilaje

• SDN Bârlad - 5 autoutilaje

• SDN Botoșani - 22 autoutilaje

• SDN C-lung Moldovenesc – 18 autoutilaje

• SDN Iași - 10 autoutilaje

• SDN Piatra Neamț - 21 autoutilaje

• SDN Suceava - 22 autoutilaje

În continuare, meteorologii ANM anunță vreme rece, vânt puternic și ninsori, în special în zona montană. Circulați cu atenție și cu echiparea corespunzătoare a autovehiculelor pentru sezonul de iarnă!", au transmis autorităţile.