Circulația pe Transalpina a fost închisă între Obârșia Lotrului și Curpăt. Zeci de drumuri județene, afectate de ninsori și polei

3 minute de citit Publicat la 11:56 23 Noi 2026 Modificat la 11:57 23 Noi 2026

Circulaţie în condiţii de iarnă pe zeci de drumuri judeţene. Foto: Colaj Facebook - DRDP Craiova

Circulația rutieră pe DN 67C Transalpina, pe sectorul cuprins între Obârșia Lotrului și Curpăt, a fost închisă luni dimineață, din cauza ninsorilor abundente și a condițiilor meteorologice nefavorabile, a anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova (DRDP). De asemenea, potrivit autorităților, zeci de drumuri judeţene din țară au fost afectate de polei şi zăpadă în ultimele zile.

Restricția între km 61+000 și km 79+000 a intrat în vigoare la 10:30 și va fi menținută până la ameliorarea condițiilor meteorologice, fiind necesară pentru siguranța participanților la trafic, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova.

„În zona respectivă, caracterizată prin curbe și declivități accentuate, nu există semnal GSM, iar riscul ca autovehiculele să rămână blocate în zăpadă este foarte ridicat. Menționăm că sectorul respectiv este încadrat în clasa a IV-a de viabilitate și nu există locuințe sau imobile locuite în zona pe care se instituie restricția. Utilajele DRDP Craiova vor relua intervențiile pentru deszăpezire imediat ce ninsoarea se va opri și condițiile vor permite desfășurarea în siguranță a lucrărilor”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook.

Reprezentanții DRDP Craiova apel la conducătorii auto să respecte restricțiile instituite și să nu încerce să pătrundă pe sectorul de drum închis circulației.

Circulaţie în condiţii de iarnă pe zeci de drumuri judeţene

De asemenea, și Consiliul Judeţean (CJ) Cluj a transmis, luni, că zeci de drumuri judeţene au fost afectate de polei şi zăpadă în ultimele zile, dar nu sunt sectoare în care traficul rutier să fie blocat, potrivit Agerpres.

„Primele acţiuni de deszăpezire şi combatere a poleiului din acest an. S-a acţionat în special pe drumurile judeţene din zona de munte. Consiliul Judeţean Cluj informează participanţii la trafic în legătură cu faptul că, în cursul dimineţii zilei de luni, pe raza judeţului Cluj nu există drumuri judeţene blocate traficului rutier.

Ca urmare a primelor precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare din acest an, respectiv a temperaturilor negative înregistrate, s-a intervenit pe mai multe sectoare de drum situate pe raza loturilor 1, 2 şi 3 din zona de munte a judeţului, în vederea deszăpezirii şi combaterii fenomenului de polei", se arată într-o informare trimisă de CJ Cluj.

Potrivit sursei citate, pentru asigurarea unor condiţii optime de circulaţie, în cursul zilei de duminică s-a acţionat pe 13 drumuri judeţene situate pe raza zonei Huedin (Lotul 1).

Intervenţia a fost realizată cu ajutorul a 13 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopţii şi al acestei dimineţi s-a acţionat pe 14 drumuri judeţene, cu 13 utilaje. În cadrul acestor acţiuni a fost folosită o cantitate însumată de 160 de tone.

Pe drumurile judeţene situate în zona Gilău (Lotul 2), în cursul zilei de duminică s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 9 drumuri sau sectoare de drumuri judeţene, cu 2 utilaje.

Tot în această zonă, în cursul nopţii şi al acestei dimineţi s-a acţionat pe 9 drumuri judeţene, cu un utilaj. În cadrul acestor acţiuni a fost folosită o cantitate însumată de 10,5 tone.

De asemenea, pe drumurile judeţene situate în zona Turda (Lotul 3) în cursul zilei de duminică s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 14 drumuri sau sectoare de drumuri judeţene, cu 15 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopţii şi al dimineţii s-a acţionat pe 12 drumuri judeţene, cu 13 utilaje, fiind folosită o cantitate de 140 de tone.

În continuare se acţionează cu utilaje în vederea deszăpezirii şi cu materiale antiderapante pentru combaterea fenomenului de polei.

„Recomandăm participanţilor la trafic adaptarea vitezei la condiţiile de drum, precum şi utilizarea cauciucurilor de iarnă şi a lanţurilor, mai ales pe sectoarele de drum situate în zona de munte a judeţului, unde se circulă în condiţii de iarnă.

De asemenea, le reamintim că au posibilitatea de a vizualiza, în timp real, direct pe site-ul Consiliului Judeţean, modul în care utilajele de deszăpezire intervin pe drumurile vizate şi de a lua, în consecinţă, decizia cea mai potrivită înainte de a porni la drum", a declarat, citat în informarea de presă, preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe.