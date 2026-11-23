Trenul de lux al lui Ceaușescu era făcut de mântuială „Sârma pe care era înfășurată o cârpă” folosită pentru a trece inspecția tehnică

3 minute de citit Publicat la 11:45 23 Noi 2026 Modificat la 11:59 23 Noi 2026

Interior al trenulu prezidențial cu care călătorea Nicolae Ceaușescu. Foto: Agerpres

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a publicat luni date dintr-un dosar referitoare la starea tehnică precară și a mai multor defecțiuni existente la trenul special folosit de fostul dictator comunist, Nicolae Ceaușescu.

În 1968, autoritățile comuniste române au decis construirea unui tren special pentru a fi folosit de Nicolae Ceaușescu, precum și constituirea unui parc format din 21 de vagoane noi cu destinație „specială”, în 1972, se arată în postarea publicată luni pe pagina de Facebook a CNSAS. Ulterior, cele 21 de vagoane au fost reduse la 15.

Astfel, la 20 mai 1974 compunerea garniturii era, pe hârtie, următoarea: vagonul uzină 1, vagonul uzină 2, vagonul salon V, vagonul salon V/A, vagonul salon IV/A, vagonul salon II/2, vagonul salon II/1, vagonul salon sufragerie, vagonul bucătărie-frigider, vagonul salon III/A 1, vagonul salon III/A 2, vagonul salon VII/A, vagonul restaurant, vagonul transport-auto și vagonul transmisiuni.

Vagoanele și alte echipamente au fost realizate la Întreprinderea de Vagoane Arad, „deși specialiștii și muncitorii din țară aveau zero experiență pentru un astfel de demers”, se arată în nota CNSAS.

Deși trenul urma să fie finalizat până în 1973, el a fost pus în funcțiune abia în 1982.

Procesul de fabricație a fost marcat de greșeli de proiectare, piese și echipamente defecte sau de slabă calitate. Securitatea a întocmit mai multe rapoarte, din care reieșeau numeroasele probleme rezultate în urma probelor tehnologice. Acestea mergeau de la simple disfuncționalități (dereglări ale sistemului de climatizare și ale celui de iluminat, scurgeri ale apei de ploaie, zgomote ale instalațiilor, uși, ferestre și mobilier cu defecțiuni etc.) până la avarii majore ce puteau pune în pericol siguranța călătorilor, precum echipamente electrice neizolate corespunzător, ori nereguli constatate la roți, boghiuri și tampoane.

„Pentru a evidenția lucrul de mântuială și improvizația, într-o notă informativă din decembrie 1977 se arăta că, deoarece o scurgere de ulei nu a putut fi remediată, inginerul a însărcinat muncitorii să însăileze o «sculă» – o sârmă pe care era înfășurată o cârpă – cu care să șteargă discret uleiul scurs, cât să treacă de inspecția celor de la C.T.C. (Controlul Tehnic de Calitate) și de la S.T.S. (Serviciul de Transporturi Speciale)”, se arată în documentul CNSAS.

La „vagonul „017 (uzină), „pompa de apă de la hidrofor pornește prea des”. De asemenea, „în cabina bagaje, la geamurile de lângă ușile laterale – intră apă”, garniturile de etanșare a geamurilor erau deteriorate, iar la conducta de retur și la majoritatea îmbinărilor de fontă, se observă pierderi de motorină”.

De asemenea, la „Vagonul V – 009”, „în timpul misiunii s-au ars 3 convertizori de 40 W și un convertizor de 20 W. Totodată, la același vagon, raportul Securității constata că „Sistemul de încărcare regulator-generator s-a defectat în timpul misiunii”

Defecte observate la un vagon: „Suspensia e necorespunzătoare, prezentând mișcări care au incomodat ocupanții”

La un alt vagon „instalația de climatizare face zgomot în timpul funcționării”, iar „în salonaș și pe culoar se aud scârțâituri în timpul mersului”, iar „ușile de intercomunicații s-au defectat în timpul mersului”.

În plus, „la cabina II plouă prin aerisirea din tavan, iar „dopul de la scurgerea cuvetei din WC – cap frontal, a rămas blocat”.

În alt vagon s-a observat că un robinet era crăpat, iar „perdelele sînt încrețite, dând un aspect neplăcut.„

De asemenea, raportul a constata că „suspensia vagonului este necorespunzătoare, prezentând mișcări longitudinale și transversale”, iar „saltelele din ambele dormitoare, cît și tapițeria de pe paturi sînt pătate”.

În plus, raportul menționa că „paturile sînt mici la lățime, noptierele fiind incomode în actuala montare; ventilatoarele din bateriile de climatizare fac zgomot și curent de aer în funcționare; burdufurile dintre vagoane sînt neetanşe, intrând zăpadă în timpul mersului; mochetele din cabine, sînt necorespunzătoare, dîndu-se sugestia de a se monta altele (cu motive)”.

În „vagonul 013 - sufragerie”, „sistemul de condiționare a aerului face zgomot și curent de aer în funcționare. În plus, „deși sistemul de condiționare a aerului nu a funcționat, în vagon s-a simțit curent de aer la partea de jos”.

Alte probleme menționate la vagonul „sufragerie” al trenului folosit de Nicolae Ceaușescu menționau următoarele: „în capetele frontale este foarte mare curent de aer, iar temperatura este cu mult inferioară celei din salon și sufragerie;

· Între burdufuri, pe la partea superioară, intră apă și zăpadă, ce străbate prelata existentă; Sistemul de manipulare a geamurilor mobile este incomod actualii butoni de fixare; Aparatajul electric montat pe vagon în timpul funcționării face zgomot supărător; Covoarele actuale sînt necorespunzătoare; Convertizorii lămpilor fluorescente fac zgomot supărător;

· Sistemul de radioficare din vagon este necorespunzător suprapunându-se posturile de pe canale diferite; Suspensia vagonului este necorespunzătoare, prezentând mișcări care au incomodat ocupanții”.