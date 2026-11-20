Boardul Național al Copiilor a fost înființat în 2019. Foto: Antena 3 CNN

Vocea copiilor trebuie să fie auzită în fiecare zi, nu doar de Ziua Mondială a Copilului. Educația, siguranța și protecția sunt drepturi fundamentale, însă cei mici au nevoie și de un mediu în care să se poată dezvolta sănătos și să fie implicați în deciziile care îi privesc.

Tinerii care reprezintă România, inclusiv la nivel internațional, militează pentru ca elevii să aibă un cuvânt de spus în hotărârile care le influențează viitorul. Karina și Luca, membri ai Boardului Național al Copiilor, susținut de UNICEF România, au vorbit despre problemele cu care se confruntă copiii și despre nevoia unui dialog real între generații.

Boardul Național al Copiilor a fost înființat în 2019, în perioada în care România deținea președinția Consiliului Uniunii Europene, și are la bază articolul 12 din Convenția ONU privind Drepturile Copilului, care garantează dreptul celor mici de a-și exprima opiniile în problemele care îi privesc.

Lipsa de comunicare, una dintre problemele resimțite de copii

Întrebați care este problema despre care adulții vorbesc prea puțin, dar pe care copiii o resimt puternic, Karina a atras atenția asupra lipsei de comunicare și a implicării insuficiente a celor mici în procesul decizional.

„Cred că una dintre principalele probleme, de care se leagă cumva și multe altele, este, în anumite cazuri, lipsa de comunicare. În mod normal, atunci când există o problemă și ne dorim să o rezolvăm, ar trebui să existe un parteneriat între adulți, copii și instituțiile statului, un dialog permanent. Poate că una dintre problemele pe care nu toată lumea le ia în calcul, dar care există și ar trebui abordate mai des, este această lipsă de comunicare și faptul că cei mici ar trebui implicați mai des în procesele decizionale și în deciziile care îi privesc”, a declarat Karina, președinta Consiliului Elevilor Suceava.

Luca a vorbit despre mecanismele care le permit copiilor să își facă auzită vocea și despre pașii făcuți în ultimii ani pentru ca aceștia să participe mai activ la discuțiile despre politicile care îi vizează.

„În ultima perioadă, chiar beneficiem de mai multe mecanisme prin care noi să fim ascultați. În perioada în care România a deținut președinția Consiliului Uniunii Europene, am avut parte de proiecte concrete prin care adulții, elevii și copiii să poată interacționa mai bine în ceea ce privește politicile care îi privesc”, a spus Luca, membru în Boardul Național al Copiilor.

Copiii vor să contribuie la găsirea soluțiilor

Experiența dialogurilor cu tineri din alte țări le-a arătat reprezentanților copiilor că, dincolo de diferențele dintre contexte și problemele specifice fiecărei societăți, există o dorință comună de a găsi soluții.

„Cu siguranță, problemele diferă de la țară la țară și în funcție de contextul politic. Însă un lucru pe care l-am observat în dialogurile pe care le-am purtat cu alte persoane, cu alți copii la nivel internațional, a fost faptul că toată lumea își dorește să găsească soluții. Și asta mi se pare extraordinar, pentru că, indiferent de probleme, și noi am abordat mai multe subiecte și discuții, acestea variază, dar toată lumea își dorește să găsească soluții. Există acest parteneriat despre care am povestit și mai devreme, iar asta ne încurajează foarte tare că viitorul va arăta mai bine, indiferent de problemele cu care țările și noi ne vom confrunta de-a lungul timpului”, a explicat Karina.

La rândul său, Luca spune că relația dintre copii și instituțiile statului s-a îmbunătățit, iar adulții încep să înțeleagă mai bine importanța opiniilor și perspectivelor celor mici.

„Poate că au existat și astfel de momente, însă ulterior ne putem bucura de o colaborare cât mai bună cu adulții și cu instituțiile statului, care au început să înțeleagă și această dimensiune: aceea de a asculta vocea copiilor, de a ține cont de viziunea lor și de a se concentra pe găsirea unor soluții pe înțelesul lor”, a adăugat Luca.

Consiliile locale ale copiilor, o soluție pentru implicarea lor în decizii

Un alt obiectiv susținut de reprezentanții copiilor este dezvoltarea unor mecanisme concrete prin care cei mici să poată participa la deciziile luate la nivel local. Karina a amintit și existența unei legi adoptate în noiembrie 2024, care încurajează participarea copiilor.

„Până la urmă, de aceea suntem astăzi aici: noi încurajăm participarea copiilor. Există și o lege în acest sens, adoptată în noiembrie 2024. Această lege a fost dată cu un anumit scop și, de aceea, am încuraja să existe cât mai multe mecanisme de consultare, să existe consilii locale ale copiilor, prin care aceștia să poată fi implicați în procesul decizional și să învețe cum funcționează lucrurile. Astfel, copiii de astăzi, care vor fi adulții de mâine, vor învăța să ia decizii responsabile și să îi ajute, la rândul lor, pe ceilalți”, a afirmat Karina.

Pentru Luca, mesajul transmis de Ziua Internațională a Drepturilor Copilului este unul simplu: adulții trebuie să îi asculte pe cei mici, dar și copiii trebuie încurajați să vorbească despre ceea ce îi preocupă cu persoane în care au încredere.

„În ultima perioadă ne-am concentrat foarte mult pe această zi. Motivul pentru care ne aflăm și în acest platou, și anume Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, este că am depus un efort consistent pentru a avea cât mai multă vizibilitate, astfel încât mesajul nostru să ajungă la cât mai multe persoane, în special la adulți. Mesajul ar fi: ascultați copiii, ascultați copiii de lângă voi! Recomand însă și copiilor să discute cu adulții de încredere din jurul lor”, a concluzionat Luca, membru în Bordul Național al Copiilor.