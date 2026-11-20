Grevă generală în Italia. Mii de oameni au ieșit în stradă în mai multe orașe din cauza salariilor mici și a scumpirilor

2 minute de citit Publicat la 13:06 20 Noi 2026 Modificat la 13:06 20 Noi 2026

Grevă generală în Italia. Mii de oameni au ieșit în stradă în mai multe orașe din cauza salariilor mici și a scumpirilor. FOTO: Profimedia Images

Mii de studenți și angajați protestează vineri în mai multe orașe din Italia, unde are loc greva generală convocată de CGIL, cea mai mare confederație sindicală din țară, scrie Reuters. Protestatarii au contestat politicile economice ale guvernului condus de Giorgia Meloni și au cerut salarii mai mari și mai mulți bani pentru serviciile publice.

Protestele din Italia au coincis cu un val mai amplu de mobilizare a tinerilor în Europa. În Germania, Franța, Marea Britanie, Austria și Belgia erau programate manifestații studențești împotriva scumpirilor și a creșterii cheltuielilor militare.

Și alte sindicate italiene, printre care Cobas, au convocat greve separate, în timp ce în mai multe orașe din țară erau programate proteste ale studenților.

"Astăzi este o zi foarte importantă și pentru că tinerii ies în stradă în Italia și în întreaga Europă", a declarat Maurizio Landini, liderul CGIL.

"În toată Europa, tot mai mulți oameni cer o schimbare", a adăugat el.

Greva convocată de CGIL era programată să dureze întreaga zi de lucru și să implice angajați din sectorul privat și din cel public, inclusiv din educație și sănătate.

Transportul aerian și cel feroviar au fost exceptate de la greva generală. În transportul public local, impactul a fost limitat de obligația de a asigura un nivel minim de servicii.

O grevă separată în transportul feroviar urma însă să înceapă vineri, la ora locală 21.00, și să se încheie sâmbătă, la ora 20.00.

Protestele au loc în contextul în care Italia se pregătește pentru alegerile parlamentare din 2027.

"Ne vom lua viitorul înapoi"

Manifestațiile de vineri au urmat mobilizării naționale din 30 octombrie, când mii de studenți s-au alăturat angajaților aflați în grevă pentru a cere mai mulți bani pentru educație și măsuri care să reducă povara costului vieții și a locuințelor.

De atunci, grupurile studențești au continuat protestele și au ocupat școli și universități. Opoziția față de creșterea cheltuielilor militare a devenit, de asemenea, una dintre temele centrale ale mobilizării.

"Avem un guvern care taie puțin câte puțin din sănătate și educație, ne ia prezentul și încearcă să ne fure viitorul", a spus Laura Peritore, o studentă în vârstă de 24 de ani. "Spunem clar că nu vom da înapoi și că ne vom lua viitorul înapoi."

Parlamentul italian examinează proiectul de buget pentru 2027, care prevede măsuri în valoare de 26 de miliarde de euro. CGIL susține că acestea sunt insuficiente pentru a sprijini veniturile populației și serviciile publice. Potrivit publicației economice italiene ItaliaOggi, doar o mică parte din sumă este destinată persoanelor sub 35 de ani.

Ministrul industriei, Adolfo Urso, a calificat la Sky TG24 greva generală drept "preventivă", susținând că "Landini a convocat-o înainte să știe ce conține bugetul".

Urso a mai spus că are "mult respect pentru cei care protestează și pentru cei care au depus amendamente în Parlament", unde, potrivit ministrului, proiectul de buget va fi îmbunătățit.

CGIL cere majorări salariale și reînnoirea contractelor colective de muncă pentru a recupera puterea de cumpărare pierdută din cauza inflației. Sindicatul mai solicită indexarea integrală a pensiilor și măsuri care să împiedice creșterea vârstei de pensionare.

"Oamenii au probleme cât se poate de concrete. Le este greu să trăiască din banii pe care îi câștigă și au nevoie de salarii mai mari. Au nevoie de un sistem de sănătate care să funcționeze, iar tinerii au nevoie de școli care să funcționeze", a spus Landini.

"Bugetul acesta nu răspunde niciuneia dintre aceste probleme".