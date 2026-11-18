Sanctuarul neolitic de la Parţa, mai vechi decât Piramidele din Egipt, a fost reconstituit şi poate fi vizitat permanent

Sanctuarul neolitic de la Parţa. Sursa foto: Muzeul din Timiş

Sanctuarul neolitic de la Parţa (judeţul Timiş), unic în Europa şi mai vechi decât Piramidele din Egipt, reconstituit integral în urmă cu trei ani, printr-un proiect al administraţiei judeţene, va putea fi vizitat permanent, fără programări anterioare, începând de sâmbătă, 21 noiembrie, informează Agerpres.

Arheologul Muzeului Naţional al Banatului (MNB), Dan Leopold Ciobotaru, a declarat miercuri că unicitatea sanctuarului de la Parţa ţine de particularităţi culturale şi, deşi mai există sanctuare în Europa, la Parţa este un loc special pentru că sunt mai multe monumente şi obiecte cu funcţiune spirituală.

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E recunoscut în întreaga lume

Sanctuarul de la Parţa este recunoscut în întreaga lume prin cele două statui monumentale din piatră, situate în centrul aşezării, care înfăţişează "Taurul" şi "Marea Mamă", simboluri sacre ale puterii şi fertilităţii acelor vremuri, cărora li se aduceau jertfe.

Tot aici se păstrează şi urme de alimente sau ale răsfăţului gastronomic.

"Se aduceau jertfe, dovadă fiind vasele găsite de arheologi, care cel mai probabil că erau folosite pentru fumigaţii. Populaţia neolitică, în Europa, în general, a dispărut parţial, dar şi-a mai lăsat genetic urma. Ei au dăinuit aici câteva mii de ani, au fost stăpânii Europei şi ne-au lăsat aceste urme ale trecutului. Sunt descoperiri legate inclusiv de gastronomie. Şi neoliticii aveau plăcerile lor, care pot fi imaginate din descrierile istoricilor.

Foloseau bere din cereale 'pentru a-şi relaxa creierul şi pentru a-şi calma stresul'. În general, am găsit urme ale unor fructe pe care le culegeau din natură, seminţe de corn, tot felul de plante sălbatice pe care le puteau culege, cultivau terenuri cu diverse plante pe care le aduceau şi erau domesticite deja de om, în perioada holocenului, după perioada glaciaţiunilor.

În primele milenii, se naşte o civilizaţie care face această domesticire a plantelor şi a animalelor. Ei vin cu această zestre către noi, la început cu ovi-caprine, apoi cu vite mari. Şi aşezările lor se aseamănă destul de mult cu un sat de acum 200 de ani din Banatul nostru, cu case din pământ. Construiau case din lemn, foloseau lut, trăiau destul de bine în acest mediu", detaliază Dan Leopold Ciobotaru.

În urmă cu peste 7.000 de ani, oamenii de pe malul Timişului făceau din lut şi pereţii caselor, şi vasele pentru grâne, şi chipurile de pe altar. În sanctuarul din mijlocul satului Parţa, arheologii au găsit inclusiv urmele unui război de ţesut. Vorbim despre un templu mai vechi decât piramidele Egiptului şi, pentru o clipă, îţi poţi închipui pe cineva aşezat la lucru, potrivit MNB.

Programul de vizitare, anunţat, miercuri, de Muzeul Naţional al Banatului, în a cărui administrare este Sanctuarul de la Parţa, este de miercuri până vineri, între orele 11:00 - 17:00, iar sâmbăta şi duminica, între 14:00 - 20:00.