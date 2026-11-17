Primul oraș din România care devine comună, la cerere. Legea a fost adoptată de Parlament, după 3 referendumuri

2 minute de citit Publicat la 19:24 17 Noi 2026 Modificat la 19:44 17 Noi 2026

Primăria din Căzănești. Sursă: Primăria orașului Căzănești via Facebook

Un oraș din România a redevenit comună, după ce Parlamentul a adoptat un proiect de lege în acest sens, în urma unui referendum local.

"Orașul Căzănești (din județul Ialomița, n.r.) a redevenit comună. După aproape un an de luptă în Parlament, am reușit, împreună cu domnul deputat Sorin Oltenașu, să impunem referendumul în care locuitorii și-au exprimat dorința de a reveni la statutul de comună. După ce PSD a cerut în plenul Senatului reîntoarcerea proiectului legislativ la comisii, plenul a respins solicitarea. Inclusiv cei de la PSD au votat PENTRU. Menționez ca votul a fost în UNANIMITATE pentru reîntoarcerea la statutul de comună", a detaliat pe Facebook deputatul Florin Caragață, ales pe listele formațiunii S.O.S. România.

Căzănești are aproximativ 2.900 de locuitori și se află la a treia tentativă de schimbare a statutului administrativ. În acest sens, au fost organizate trei referendumuri locale, în 2010, 2014 și 2015. Abia ultimul a întrunit condițiile de prezență pentru a fi validat.

Proiectul de lege pentru transpunerea rezultatelor referendumului a fost inițiat de parlamentari din Ialomița de la toate partidele.

"Este a treia încercare a oamenilor de aici. A treia încercare prin care se încearcă să se respecte adevărul economic. Localitatea Căzănești nu îndeplinește absolut niciun indicator pentru a continua să funcționeze ca un oraș. Am reușit pentru această propunere legislativă, probabil pentru prima oară în Ialomița, să avem un consens politic: toți cei patru parlamentari de Ialomița am semnat această propunere legislativă", precizat, la rândul său, deputatul Sorin Oltenașu.

Acesta a explicat într-o intervenție în Parlament cum a ajuns fosta comună la statutul de oraș.

Motivul pentru care locuitorii au votat la referendul să revină la statutul de comună: pentru oraș, plătesc impozite mai mari

"În anul 2004 această localitate a fost declarată oraș, dar, din păcate, (schimbarea de statut) nu a fost dublată de o dezvoltare urbană reală. Astăzi, după mai bine de două decenii, realitatea din teren este evidentă. Căzănești are o populație de aproximativ 2.900 de locuitori, o economie bazată preponderent pe agricultură și o infrastructură specifică mediului rural. Locuitori plătesc taxe și impozite locale mai mari, la nivel urban, fără să beneficieze de servicii edilitare pe măsură", a afirmat inițiatorul proiectului de lege.

În referendumul din aprilie 2015, validat în condițiile legii, 95,6% dintre votanți s-a pronunțat în favoarea revenirii la statutul de comună.

Conform legislației în vigoare, pragul minim pentru ca o localitate să devină oraș este de 10.000 de locuitori, cu condiția ca 75% dintre ei să aibă ocupații fără legătură cu agricultura iar 70% să beneficieze de racordare la rețeaua de apă.