Țara europeană în care un milion de tineri nu muncesc și nu învață: "Doar în România procentul e mai mare". Se cere tăierea ajutoarelor

3 minute de citit Publicat la 18:52 17 Noi 2026 Modificat la 19:25 17 Noi 2026

Un program care prevede inclusiv sistarea alocației de bază a fost propus guvernului de un fost ministru, în condițiile în care numărul tinerilor care nu muncesc și nu învață a ajuns la aproximativ un milion. Foto: Getty Images

Aproximativ un milion de tineri cu vârste între 16 și 24 de ani nu lucrează și nu urmează niciun program educațional sau de formare, iar autoritățile, care se gândesc la o "resetare totală" a sistemului de asistență socială, spun că va fi nevoie de cel puțin zece ani pentru ca un astfel de proiect să dea rezultate, relatează marți Agerpres, care citează Reuters.

Fenomenul NEET ("Not in Education, Employment, or Training") i-a alertat pe membrii Guvernului din Marea Britanie: cifrele spun că, practic, unul din opt tineri din Regatul Unit se află în această situație, iar numărul lor ar putea crește la 1,27 milioane până în 2031.

Alan Milburn, fost ministru laburist, a remis marți un raport în acest sens Cabinetului condus de Andy Burnham. Documentul estimează costul economic și social al NEET la 125 de miliarde de lire sterline sau 150 de miliarde de euro pe an.

Ministrul Muncii, Pat McFadden, a reacționat spunând că guvernul de la Londra își va prezenta propunerile pe marginea rportului într-o "Carte Albă", anul viitor, apoi într-un proiect de lege.

Raport britanic despre NEET: "Doar România are un procent mai mare"

"O generație pierdută nu este inevitabilă. Este o alegere. și cred că este alegerea greșită", a declarat autorul raportului înaintat guvernului britanic.

"În Europa, doar România înregistrează un procent mai mare de NEET", a adăugat Alan Milburn

El a propus reducerea procentului actual de la 13% la aproximativ 5% până în 2036, un nivel apropiat de cel din Olanda (4,8%), iar pentru acest obiectiv a indicat "o resetare completă" a sprijinului acordat NEET.

Până în 2029, în Anglia ar urma să fie creata o rețea de servicii locale, care să ofere orientare, asistență pentru angajare, asistență medicală și ajutor practic. Fiecare tânăr ar beneficia, într-un astfel de mecanism, de un consilier dedicat și de un plan de sprijin personalizat.

În viitoarea lege ar urma să fie garantate accesul la o cale către un loc de muncă, educație sau formare profesională și sprijinul necesar pentru a urma această cale.

Alocația de bază pentru NEET ar urma să fie retrasă în cazul refuzului de a participa la program

Documentul propune, de asemenea, înlocuirea mai multor prestații sociale pentru tinerii sub 25 de ani cu noi alocații. Alocația de bază ar putea fi retrasă ca ultimă soluție, în cazurile de refuz "persistent" de a participa la program.

Autorul documentului a admins că unii beneficiari ar putea primi mai puțin sprijin financiar la început decât în sistemul actual.

Pentru companii, raportul preconizează reducerea treptată a contribuțiilor angajatorilor pentru angajații cu vârste cuprinse între 21 și 24 de ani, începând sectoarele comercial și HORECA.

În plus, se propune extinderea accesului la o primă de 3.000 de lire sterline pentru companiile care angajează un tânăr fără loc de muncă și care nu a urmat studii în ultimele șase luni.

Pachetul de stimulente ar implica o investiție de aproximativ 1,1 miliarde de lire sterline pe an, potrivit raportului.

"Suntem la o răscruce de drumuri, iar jumătățile de măsură nu vor fi suficiente. Este necesară o resetare completă a sistemului", a insistat Alan Milburn.

Ce spun tinerii britanici despre noua inițiativă pentru NEET

Ideea unui sprijin mai personalizat o atrage pe Abigail Gomes, în vârsta de 21 de ani, care deține o diplomă în administrarea afacerilor și a început să aplice pentru locuri de muncă cu normă întreagă în urmă cu șapte luni.

"Dar pur și simplu nu există suficiente locuri de muncă", a declarat pentru AFP tânăra, care a obținut recent un post temporar la într-un mare magazin, înaintea sărbătorilor de iarnă.

'Ni se răspunde mereu că sunt prea mulți candidați pentru un singur post, chiar și pentru locuri de muncă în supermarketuri", a adăugat ea, plângându-se că "a trimite permanent aplicații și a primi permanent respingeri poate duce la anxietate și depresie".

Rata șomajului în rândul tinerilor britanici între 16 și 24 de ani care muncesc sau caută activ un loc de muncă rămâne ridicată, fiind de 15,1% în trimestrul al treilea, conform datelor publicate marți de Oficiul Național de Statistică. Pe ansamblul grupelor de vârsta, rata șomajului a scăzut ușor, la 4,6%.