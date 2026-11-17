Sute de candidați s-au înscris pentru C.A.-urile companiilor municipale. Cei mai mulți vor la Parking, anunță primarul Ciucu

1 minut de citit Publicat la 17:06 17 Noi 2026 Modificat la 17:06 17 Noi 2026

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos/George Călin

Sute de persoane s-au înscris pentru un loc în Consiliile de Administrație ale companiilor municipale din București iar, dintre acestea, concurența cea mai mare este la Compania Parking, unde au aplicat 103 candidați, a declarat primarul Ciprian Ciucu, citat marți de Agerpres.

"Am promis depolitizarea şi profesionalizarea companiilor municipale - acelea care au contracte de delegare de servicii publice şi nu pot fi desființate. Am organizat procesul transparent, pe baze competitive, împreună cu AMEPIP şi, mai mult, am anunțat pe Facebook şi a preluat toată presa. Astfel, am asigurat vizibilitatea şi, sper eu, am crescut încrederea, că va fi o competiție 'pe bune'" precizează Ciprian Ciucu.

Conform primarului general, situația înscrierilor este următoarea: Parking - 103, Energetica Servicii - 79, Trust Clădiri Metropolitane - 71, Ecoigienizare - 58, Ciclop - 54.

"Le cer membrilor comisiilor de organizare să țină concursuri corecte, să nu 'răspundă la telefoane' şi să nu accepte influențe politice! Să îi aleagă pe cei mai buni candidați! Dacă pleacă urechea, o fac pe barba lor. Aşa se organizează concursurile, transparent, nu pe şest, cum a făcut ADI TPBI pentru STB", a avertizat edilul.

În urmă cu o lună, el a anunțat selecții pentru Consiliile de Administrație ale companiilor municipale. Pe site-ul Primăriei au fost publicate anunțuri pentru: Compania Municipală Parking, Compania Energetica Servicii, Trustul de Clădiri Metropolitane, Service Ciclop S.A. şi Compania Eco Igienizare.

Mandatele noilor membri vor avea o durată de patru ani. Data limită pentru depunerea dosarelor a fost 16 noiembrie.

Cum sunt selectați noii membri în Consiliile de Administrație ale companiilor municipale

Prima etapă implică verificarea dosarelor din punctul de vedere al conformității administrative, solicitarea de clarificări, dacă este cazul, apoi respingerea dosarelor incomplete şi alcătuirea listei lungi.

Etapa a doua va consta în analizarea dosarelor de candidatură rămase pe lista lungă şi alocarea punctajului conform grilei de evaluare. Urmează analizarea comparativă a candidaților prin raportare la Profilul Consiliului de Administrație şi la Profilul Candidatului, alcătuirea listei scurte, solicitarea declarației de intenție, realizarea interviului final şi integrarea rezultatelor finale ale evaluării.

Pe 20 august, consilierii generali ai Capitalei au actualizat procedurile pentru selectarea membrilor consiliilor de administrație din opt companii municipale: Compania Municipală Energetica Servicii, Compania Municipală Parking, Trustul de Clădiri Metropolitane, Compania Municipală Eco Igienizare, Compania Municipală Managementul Traficului, societatea Centru de Sănătate STB, societatea Service Ciclop, Compania Municipală Iluminat Public.

Actualizările au vizat planurile de selecție, aprobarea comisiilor de selecție şi a regulamentului după care vor funcționa acestea.