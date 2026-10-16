Ciprian Ciucu anunță selecții pentru CA-urile companiilor: „Vreau ca Bucureștiul să fie un model pentru toată țara”

Primarul Capitalei, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu. Foto: Agerpres

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, vineri, pe pagina sa de Facebook, selecții pentru consiliile de administrație ale companiilor municipale. „Așa se face: transparent, clar, legal. Vreau ca Bucureștiul să fie un model pentru toată țara”, a precizat edilul.

Pe site-ul Primăriei au fost publicate anunțurile pentru: Compania Municipală Parking, Compania Energetica Servicii, Trustul de Clădiri Metropolitane, Service Ciclop S.A. și Compania Eco Igienizare.

„Am promis că voi profesionaliza și depolitiza companiile municipale. Uite că am ajuns și aici, Primăria Municipiului București a publicat anunțurile pentru selecția consiliilor de administrație ale acestor companii.

Și o facem transparent, inclusiv această postare are scopul de a face acest proces vizibil, nu cum a făcut în trecut ADI TPBI, și a publicat pe site-uri obscure selecția pentru STB. Așa se face: transparent, clar, legal. Să preia presa, să afle lumea. Vreau ca Bucureștiul să fie un model pentru toată țara”, a scris Ciucu, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Anunțurile au fost publicate pe site-ul PMB: https://pmb.ro/interes-public/arhive/get-public-interest-announcements/2026.

Mandatele vor avea o durată de patru ani. Prima etapă implică: verificarea dosarelor din punctul de vedere al conformității administrative, solicitarea de clarificări (dacă este cazul), respingerea dosarelor incomplete și alcătuirea listei lungi.

Etapa a doua va consta în analizarea informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare, analizarea comparativă a candidaților prin raportare la Profilul Consiliului de administrație și la Profilul candidatului, alcătuirea listei scurte, solicitarea declarației de intenție, realizarea interviului final și integrarea rezultatelor finale ale evaluării.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 16 noiembrie.

Pe 20 august, consilierii generali ai Capitalei au actualizat procedurile pentru selectarea membrilor consiliilor de administrație din opt companii municipale: Compania Municipală Energetica Servicii, Compania Municipală Parking, Trustul de Clădiri Metropolitane, Compania Municipală Eco Igienizare, Compania Municipală Managementul Traficului, societatea Centru de Sănătate STB, societatea Service Ciclop, Compania Municipală Iluminat Public.

Hotărârile prevăd actualizarea planurilor de selecție, aprobarea comisiilor care vor selecta candidații și a regulamentului după care vor funcționa acestea.