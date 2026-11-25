Aripa anti-Bolojan se revoltă în PNL după sancționarea a patru senatori: "Nu acceptăm șantajul, vom acționa pe toate căile legale"

3 minute de citit Publicat la 19:43 25 Noi 2026 Modificat la 19:47 25 Noi 2026

Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Mihail Veștea și Sorin Câmpeanu au fost sancționați la nivelul grupului senatorial al PNL și amenință cu represalii legale și statutare. Foto: Hepta

Mai mulți parlamentari PNL au reacționat, miercuri, într-un comunicat citat de Agerpres, după ce Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu au fost sancționați de conducerea grupului din Senat al liberalilor. Pauliuc și Anisie au fost excluse din grup, dar nu și din partid, în timp ce Veștea și Cîmpeanu și-au pierdut funcțiile la nivelul comisiilor senatoriale.

După sancționare, Nicoleta Pauliuc a afirmat că Ilie Bolojan a început "execuțiile" cu două femei și "a ales să fie Omul Negru din încăpere", iar Monica Anisie a susținut că Bolojan le-a exclus pentru că nu acceptă să fie contrazis, mai ales atunci când i se spune că a greșit.

Pauliuc și Anisie au precizat că nu vor pleca din PNL din proprie inițiativă.

Reacția aripii anti-Bolojan la sancțiunile dispuse: "Nu acceptăm șantajul"

În comunicat difuzat miercuri seară, 19 parlamentari PN solicită anularea sancțiunilor aplicate celor patru senatori și condamnă ceea ce ei numesc "modul abuziv în care Ilie Bolojan conduce PNL".

Potrivit semnatarilor comunicatului, "marele dezacord din PNL nu este despre procese, declarații sau voturi în plen ci problema politică majoră este direcția în care Ilie Bolojan duce PNL".

"Nu vom mai accepta ca acest șantaj să își producă efectele. Vom acționa în consecință, atât politic, cât și instituțional, folosind toate instrumentele statutare și legale", avertizează cei 19 semnatari.

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”Decizia de astăzi de a le exclude din grupul PNL de la Senat pe colegele noastre Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte al PNL, și Monica Anisie, fost ministru liberal al Educației, precum și înlăturarea senatorului Mihail Veștea și a fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, din funcțiile de conducere ale comisiilor Senatului nu este doar o dispută personală cu câțiva parlamentari, ci încă un episod al luptei lui Ilie Bolojan împotriva partidului.

Semnăm împreună acest comunicat pentru a ne arăta solidaritatea și pentru a puncta că abuzul de azi nu îi privește doar pe cei patru, ci privește modul autocratic în care este condus PNL de Ilie Bolojan", se afirmă în documentul citat.

Semnatarii susțin că "disciplina de vot invocată pentru excluderea celor două colege e doar un pretext (întrucât atunci) când alți colegi nu au votat guvernul Niculescu, pe care Ilie Bolojan l-a cerut, nimeni n-a fost sancționat".

"Asta arată că disciplina de vot e folosită selectiv, că miza nu e votul și că sancțiunea îi lovește doar pe cei care îndrăznesc să-l conteste pe Ilie Bolojan. Pe lângă acesta aspect, excluderea celor două colege este o sancționare discriminatorie si demonstrează o conducere bazata pe dubla măsură fata de membri, în funcție de opiniile lor politice", argumentează semnatarii.

Tabăra anti-Bolojan amenință să răspundă cu "instrumente statutare și legale"

Ei mai acuză că au fost somați mai devreme în cursul acestei luni să își retragă acțiunile din instanță împotriva unor decizii ale conducerii partidului, riscând, în caz contrar, să fie excluși din grupurile parlamentare ale PNL.

"Avem opinii diferite, dar nu trebuie să fim tratați ca adversari ai partidului. Într-un partid liberal trebuie să existe loc pentru dezbatere, pentru libertatea de exprimare și pentru competiție internă. Nu putem să nu remarcăm că oamenii care au muncit ani de zile pentru partid, au câștigat alegeri și au construit organizații de la zero sunt dați la o parte.

În același timp, oameni care nu au luptat niciodată pentru PNL, ci uneori împotriva PNL, sunt aduși peste noapte în funcții de conducere în partid și în guvern", subliniază parlamentarii, care insistă că "marele dezacord din PNL nu este despre procese, declarații sau voturi în plen, ci problema politică majoră este direcția în care Ilie Bolojan duce PNL".

"Nu vom mai accepta ca acest șantaj să își producă efectele. Vom acționa în consecință, atât politic, cât și instituțional, folosind toate instrumentele statutare și legale", avertizează cei 19.

Comunicatul este semnat de senatorii Mihail Veștea, Monica-Cristina Anisie, Marian-Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc și Sorin-Mihai Cîmpeanu și de deputații Alexandru-Ioan Andrei, Romică-Andrei Baciu, Lucian Bode, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Eduard Mititelu, Ciprian Pandrea, Răzvan Sorin Prișcă, Sebastian-Mihai Rusu, George Scarlat, Ionuț Stroe și Andrei Teslariu.