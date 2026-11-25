Scandal într-o primărie din Suceava. Un consilier AUR susține că a fost bătut de doi consilieri USR, la finalul unei ședințe

1 minut de citit Publicat la 16:11 25 Noi 2026 Modificat la 16:12 25 Noi 2026

AUR Suceava acuză doi consilieri USR că l-ar fi agresat fizic pe Vasile Șorodoc. Foto: Antena 3 CNN

Filiala județeană a Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) Suceava reclamă că Vasile Șorodoc, consilier local al formațiunii în comuna Gălănești, ar fi fost agresat fizic de consilieri USR în sediul primăriei, după ședința Consiliului Local din data de 23 noiembrie, potrivit unui comunicat transmis marți de filiala județeană, relatează Monitorul de Suceava.

Incidentul s-ar fi produs luni, 23 noiembrie, în sediul primăriei Gălănești.

AUR susține că doi consilieri USR l-ar fi agresat fizic pe Vasile Șorodoc, la scurt timp după încheierea ședinței Consiliului Local.

Formațiunea acuză conducerea primăriei că nu ar fi intervenit la momentul respectiv.

„Diferențele de opinie și disputele politice nu pot justifica, sub nicio formă, recurgerea la violență. Gravitatea acestui incident este accentuată de faptul că agresiunea a avut loc în incinta unei instituții publice, care trebuie să reprezinte un spațiu al dialogului democratic, al respectului reciproc și al exercitării în siguranță a mandatului încredințat de cetățeni.

La fel de îngrijorătoare sunt informațiile privind lipsa de reacție a reprezentanților conducerii primăriei, care, potrivit celor relatate, nu au intervenit în sprijinul consilierului agresat”, se arată într-un comunicat AUR, potrivit sursei citate.

Reprezentanții AUR au mai precizat că Vasile Șorodoc a depus o plângere penală. Totodată, aceștia solicită cercetarea rapidă a incidentului și verificarea înregistrărilor camerelor de supraveghere, precum și luarea măsurilor legale în acest caz.

Și deputatul AUR de Suceava, Petru-Gabriel Negrea, a reacționat după incident.

„În calitate de deputat AUR, condamn orice formă de violență și solicit autorităților competente o anchetă riguroasă, transparentă și imparțială. Am încredere că Poliția Română își va face datoria, că toate probele vor fi valorificate și că persoanele găsite vinovate vor răspunde în fața legii. Violența nu are ce căuta în administrația publică și nici în viața politică”, a transmis Petru Gabriel Negrea.

Reprezentanții filialei USR Suceava nu au transmis un punct de vedere în legătură cu incidentul.