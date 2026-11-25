Trump anunță noi tarife vamale împotriva Europei. Mărfurile importate din UE vor fi taxate cu 20%

2 minute de citit Publicat la 16:13 25 Noi 2026 Modificat la 16:19 25 Noi 2026

Donald Trump a mai anunțat un set de tarife vamale, în 2025, considerate ulterior ilegale de către Curtea Supremă de Justiție din SUA. Foto: Getty Images

Admnistrația Trump a anunțat miercuri un nou set de tarife vamale impuse asupra mai multor categorii de mărfuri importate de Statele Unite. Noile taxe vor afecta inclusiv pe principalii parteneri comerciali ai SUA: China, Uniunea Europeană și Japonia, informează BBC.

Pe lângă UE, China și Japonia, cel puțin alte 12 state sunt afectate direct de noile tarife vamale impuse de SUA.

Măsura a fost luată după ce Casa Albă a lansat în martie o investigație asupra practicilor partenerilor săi comerciali, în urma unei decizii a Curții Supreme a SUA conform căreia tarifele vamale impuse de Trump în 2025 au fost considerate ilegale.

China se confruntă cu cea mai mare rată a tarifului - de „până la 40%” -, urmată de Vietnam, cu tarife de până la 35%, iar alte state confruntă tarife de 20% sau 25%.

Conform Business Standard, produsele din UE ar putea fi taxate cu 15%, conform acordului comercial semnat în 2025, dar administrația Trump ar putea crește această taxă la 20%.

Trump a amenințat sau a impus în mod repetate astfel de tarife în timpul celui de-al doilea mandat, susținând că această politică va stimula industria americană și va crea locuri de muncă. Analiștii economici au avertizat că taxele pe importuri pot alimenta inflația și pot crește prețurile pentru consumatori, în timp ce afectează comerțul global.

UE își îndreaptă atenția spre Canada, în materie de comerț

În vara acestui an, Donald Trump a amenințat Uniunea Europeană cu tarife suplimentare și substanțiale, după ce Bruxelles-ul a impus o serie de amenzi usturătoare giganților tehnologici americani.

Președintele SUA a acuzat Bruxelles-ul că „vizează direct” mai multe companii americane, între care Apple, Meta Platforms, Amazon și Google.

„Statele Unite ale Americii nu sunt o pușculiță pentru Europa și nici nu vom permite să fie!”, a spus, cu acea ocazie, Donald Trump.

În iulie 2026, compania Google a fost amendată de UE cu 890 de milioane de euro, echivalentul unui miliard de dolari, după ce Bruxellesul a constatat că serviciile sale de căutare și magazinul de aplicații Google Play au încălcat legile privind concurența online. Apple și Meta, proprietarul Facebook și Instagram, au fost, de asemenea, amendate, în 2025.

Ulterior, Statele Unite şi Uniunea Europeană au decis să elimine toate taxele vamale la unele dintre produsele lor, printre care cele pentru domeniul aeronauticii, a declarat duminică preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după întâlnirea cu preşedintele american Donald Trump.

În aceste condiții, UE și-a îndreptat atenția către Canada: tarifele vamale, controalele la export și politica au transformat comerțul într-o pârghie geopolitică. În acest context, UE pare să caute parteneri pe care se poate baza. Unul dintre aceștia ar putea fi Canada, o economie cu valori similare, deja legată de bloc printr-un acord de liber schimb.