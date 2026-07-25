Trump amenință UE după ce Bruxellesul a amendat Google: "Europenii îi jefuiesc pe americani. Vor plăti un preț foarte mare"

2 minute de citit Publicat la 09:58 25 Iul 2026 Modificat la 11:03 25 Iul 2026

Președintele SUA, Donald Trump, amenință să pedepsească Europa cu noi tarife, după ce Comisia Europeană a amendat Google cu un miliard de dolari. Foto: Getty Images

Donald Trump a amenințat Uniunea Europeană cu tarife suplimentare și substanțiale, după ce Bruxelles-ul a impus o serie de amenzi usturătoare giganților tehnologici americani, relatează The Guardian.

Președintele SUA a acuzat Bruxelles-ul că „vizează direct” mai multe companii americane, între care Apple, Meta Platforms, Amazon și Google.

Trump: UE va plăti un preț foarte mare

El a scris pe Truth Social: „Statele Unite ale Americii nu sunt o pușculiță pentru Europa și nici nu vom permite să fie!”

Joi, compania Google a fost amendată de UE cu 890 de milioane de euro, echivalentul unui miliard de dolari, după ce Bruxellesul a constatat că serviciile sale de căutare și magazinul de aplicații Google Play au încălcat legile privind concurența online.

Anul trecut, Apple și Meta, proprietarul Facebook și Instagram, au fost, de asemenea, amendate.

Trump a afirmat vineri că Statele Unite vor lansa „imediat” o anchetă privind „practicile UE de a jefui companiile americane și, implicit, contribuabilul american” și a amenințat că blocul comunitar va „plăti un preț foarte mare” pentru acțiunile sale.

Noile amenințări vin la doar o zi după ce administrația Trump a impus, separat, o serie amplă de tarife vamale unui număr de peste 80 de țări, inclusiv statelor din Uniune.

Comisia Europeană nu a comentat imediat noua amenințare a lui Trump, însă Google a salutat intervenția de vineri a președintelui SUA.

Google aplaudă amenințările lui Trump

Jose Castaneda, purtător de cuvânt al companiei, a declarat că gigantul tehnologic a depus eforturi mari pentru a se conforma legistației UE privind piețele digitale și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la efectele deciziilor recente ale Comisiei Europene.

„Apreciem implicarea administrației și a guvernului SUA”, a spus el.

Trump a folosit adesea tarifele vamale ca răzbunare și mijloc de presiune asupra mai multor state care nu i-au dat satisfacție în deciziile lor.

Anul trecut, el a amenințat cu o taxă pe importurile din Mexic și Canada până când cele două țări vor fi de acord să implementeze măsuri privind securitatea frontierelor.

În ciuda deciziilor Curții Supreme din SUA, Trump a persistat în implementarea tarifelor vamale la nivel global, susținând că acestea vor contribui la creșterea locurilor de muncă și la dezvoltarea industriei prelucrătoare din SUA.

Tarifele vamale pe care le-a anunțat vineri aduc o povară fiscală de 10% asupra bunurilor din UE și au fost concepute pentru a combate ceea ce Trump a susținut că sunt practici de muncă neloiale, pe care blocul a eșuat în a le combate.

UE a luat măsuri drastice împotriva câtorva companii mari de tehnologie încă dinainte de începerea președinției lui Trump, după adoptarea Legii piețelor digitale, amintește presa internațională.