Formula 1: Tot ce trebuie să știi despre circuitul Hungaroring din Ungaria

Primul Mare Premiu al Ungariei a avut loc într-un parc din Budapesta numit Nepliget în 1936. Foto: Hepta

Pe măsură ce competiția continuă să se intensifice, F1 revine cu Marele Premiu al Ungariei, de pe celebrul circuit Hungaroring. Primul Mare Premiu al Ungariei a avut loc într-un parc din Budapesta numit Nepliget în 1936, circuitul rămânând deschis curselor până în 1972. Când a fost vorba de renovarea circuitului, s-a ales în cele din urma construirea unei noi arene în afara capitalei: Hungaroring, ridicat în mai puțin de nouă luni, scrie Formula 1.

Calificările Marelui Premiu al Ungariei au loc sâmbătă, de la ora 17:00, în direct pe Antena 3 CNN și pe Antena PLAY.

Cursa are loc duminică, de la ora 16:00, în direct pe Antena 1 și pe Antena PLAY.

Circuitul are o lungime de 4,381 km și 14 viraje. Piloții vor parcuge 70 de tururi și o distanță totală de 306,63 km. Cel mai rapid timp pe tur a fost stabilit în 2020 de Lewis Hamilton, cronometrat cu 1:16.627.

Când a avut loc primul Mare Premiu al Ungariei

Primul Mare Premiu al Ungariei a avut loc într-un parc din Budapesta numit Nepliget în 1936, circuitul rămânând deschis curselor până în 1972. Cu toate acestea, țara nu a găzduit o cursă de Formula 1 până la debutul campionatului în țară în 1986, fiind astfel singura cursă de la acea vreme care avea loc în spatele „Cortinei de Fier”.

Un plan inițial sugera renovarea circuitului de la Nepliget pentru a-l face mai asemănător cu cel de la Monaco dar, în cele din urmă, s-a decis construirea unei noi arene chiar în afara capitalei: Hungaroring, ridicat în mai puțin de nouă luni.

Circuitul a suferit o serie de modificări în ultimele patru decenii, inclusiv eliminarea unei șicane temporare, care era inițial amplasată la virajul 3 pentru a evita un izvor subteran. Cea mai recentă modificare majoră a pistei a avut loc în 2003, când linia dreaptă principală a fost prelungită, iar prima „ac de păr” a fost strânsă pentru a încuraja depășirile.

Cum e să pilotezi pe acest circuit

În ciuda celor patru zone „Straight Mode”, Hungaroring este renumit pentru lipsa relativă a liniilor drepte, ceea ce duce la compararea sa frecventă cu pistele de karting pe care mulți dintre piloți și-au petrecut copilăria.

Este mai îngust decât circuitele istorice Silverstone și Spa-Francorchamps și este alcătuit din seturi de viraje care se completează: piloții care reușeșc să intre într-un viraj corect va fi recompensat în virajele următoare.

Configurația circuitului face ca depășirile să fie mai dificile, majoritatea mișcărilor fiind executate la începutul turului, însă natura sa sinuoasă și lipsa de accent pe puterea pură fac din Hungaroring o provocare plăcută pentru piloți.

Jolyon Palmer, fost pilot de Formula 1 la Renault, a explicat că „circuitul de la Budapesta pare unul mic când te afli acolo, dar, cu cele 14 viraje ale sale, este unul destul de complex”.

„Primul sector este practic format din două viraje: o zonă mare de frânare în virajul 1, care este un viraj la dreapta relativ simplu, dar destul de denivelat în zona de frânare, așa că poate induce o blocare a părții frontale, înainte de a intra în virajul 2, care este în ușoară coborâre.

Sectorul al doilea este unul dintre acelea în care trebuie să găsești un ritm, deoarece în aproape fiecare viraj trebuie să fii poziționat pentru următorul viraj care vine imediat după el. Treci prin virajele 4-6, apoi ai o mică pauză.

În sectorul final, uneori anvelopele încep să se supraîncălzească și începi să te chinui pentru a obține puțină aderență. În cursă trebuie să te gândești la pregătirea depășirii la ieșirea din virajul 14, ultimul viraj, pentru că aceasta este singura șansă de a face ceva în virajul 1 și, dacă nu, în virajul 2.

Am avut niște lupte bune aici în GP2 și, deși nu este ușor să depășești în Ungaria, poți. Configurația circuitului se pretează la depășiri în virajul 2, mai ales că poți intra în interior sau în exterior, așa că poate fi greu de apărat. Este un circuit frumos pentru a purta niște lupte”, a explicat Palmer.

Unde sunt zonele „Straight Mode” și „Overtake”

„Straight Mode” este o configurație aerodinamică diferită care permite mașinilor să își reducă rezistența la înaintare, ceea ce le face mai eficiente la accelerarea spre viteza maximă.

Aripa spate continuă să creeze un spațiu liber, la fel cum se întâmpla și atunci când piloții foloseau DRS în trecut, dar acum și aripa față se mișcă. Elementele superioare ale aripii față coboară în același timp cu elementul superior al aripii spate.

Acesta este un mod utilizat în fiecare tur în condiții de pistă uscată, în fiecare zonă desemnată pentru acesta. Practic, mașina se va adapta între două configurații diferite în funcție de locul în care se află pe pistă, oferind o forță de apăsare maximă în viraje, dar și o rezistență mai mică pe linii drepte.

În Ungaria, există patru zone desemnate pentru „Straight Mode”, începând din coborârea pe linia dreaptă de start/sosire, apoi între virajele 1 și 2, între virajele 3 și 4 și, în final, între virajele 11 și 12.

Între timp, „Overtake” înlocuiește DRS și este un nou mod de putere care permite șoferului să reîncarce mai multă energie electrică și să genereze un profil suplimentar de putere electrică, astfel încât să poată menține o viteză mai mare pentru o perioadă mai lungă de timp.

Există un punct de detectare pe tur pentru acest mod și se așteaptă să fie folosit în multe ocazii la ieșirea din ultimul viraj, care duce pe o linie dreaptă lungă și va fi disponibil piloților în turul următor, atâta timp cât aceștia rămân la o secundă distanță de mașina din față în punctul respectiv de detectare.

Pe Hungaroring, punctul de detectare a depășirilor apare atunci când piloții se îndreaptă spre ultimul viraj, virajul 14, în timp ce linia de activare a depășirilor este la ieșire pentru a obține putere pe linia dreaptă de start/sosire.

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