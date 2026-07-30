Formula 1: Marele Premiu al Germaniei ar putea reveni în calendarul oficial, cu circuitul Hockenheim

1 minut de citit Publicat la 10:39 30 Iul 2026 Modificat la 10:39 30 Iul 2026

Circuitul Hockenheim. Foto: Getty Images

Șeful Formulei 1, Stefano Domenicali, nu exclude revenirea în calendar a unui Mare Premiu al Germaniei şi a declarat că poartă discuţii în acest sens cu responsabilii circuitului Hockenheim. Domenicali a spus, miercuri, într-un apel video, că organizaţia sa explorează „dacă o cursă de Formula 1 ar putea avea loc acolo pe termen mediu, nu pe termen scurt”, informează DPA, potrivit Agerpres.

Hockenheim face investiţii şi îşi propune să devină mai atractiv în viitor, cu un nou parc tematic, dar Domenicali a spus că „sunt necesare investiţii suplimentare pentru infrastructura noastră”.

„În prezent, discutăm despre acest lucru”, a subliniat responsabilul italian.

Ultimul Mare Premiu oficial al Germaniei a avut loc în 2019 la Hockenheim. Ultima cursă de Formula 1 din Germania s-a derulat un an mai târziu, la Nurburgring, în timpul pandemiei de coronavirus.

Responsabilii circuitului Hockenheim consideră că taxa de găzduire de cel puţin 20 de milioane de dolari este prea mare, dar rămâne interesat în principiu.

„Ca şi în trecut, suntem într-un schimb regulat. Dar nu există rezultate sau perspective concrete”, a declarat pentru DPA directorul general al Hockenheimring, Jorn Taske.

„S-a precizat suficient de des că ambele părţi îşi doresc acest lucru. Ca întotdeauna, am fi interesaţi de o soluţie viabilă din punct de vedere economic”, a adăugat el.

Următoarea etapă a calendarului de F1 2026, Marele Premiu al Olandei, are loc pe 21-23 august.