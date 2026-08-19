Medicii avertizează asupra riscurilor trendului "tanmaxxing" de pe TikTok

"Tanmaxxing", un trend viral care pune sănătatea oamenilor în pericol. Sursa foto: Getty Images

"Tanmaxxing" este un trend viral pe rețelele sociale, care încurajează obținerea unui bronz extrem de intens prin expunere prelungită la soare, fără protecție solară, folosirea excesivă a solarului sau chiar prin utilizarea unor substanțe și injecții neautorizate pentru bronzare. Atenţie, însă, acest obicei este extrem de periculos, crește foarte mult riscul de cancer de piele, provoacă îmbătrânirea prematură a pielii și poate duce la arsuri solare severe. Cristina Safta, medic specialist dermatolog, a explicat în platoul emisiunii "Sfat de Sănătate", la Antena 3 CNN, despre trendul viral şi cum poate fi obținut un bronz fără a pune în pericol sănătatea.

Andreea Cigolea, prezentatoare Antena 3 CNN: Ce este acest "tanmaxxing" şi, până la urmă, de unde a apărut?

Dr. Cristina Safta, dermatolog: Din păcate, este un trend și așa ar trebui să și rămână – doar verbal, pentru că ar presupune ca noi să căutăm indicele UV cel mai mare, adică atunci când arde Soarele mai tare, și să ne expunem fără niciun fel de protecție, cu SPF-uri, astfel încât să obținem un bronz rapid şi, bineînțeles, dovada: acea urmă albă a slipului sau a sutienului de baie.

Metode prin care se încearcă accelerarea bronzului

expunerea la soare în orele cu radiații UV maxime;

utilizarea solarului;

aplicarea uleiurilor care intensifică bronzul;

evitarea cremelor cu factor de protecție solară.

Andreea Cigolea, prezentatoare Antena 3 CNN: Bun, de ce este periculos acest lucru? Putem avea această urmă și dacă stăm sănătos la Soare. Dar de ce e periculos să stăm când e indicele UV atât de ridicat și, eventual, nu folosim nici factor de protecție?

Dr. Cristina Safta, dermatolog: Ce se întâmplă atunci când stăm așa... la Soare? Ne ardem, ne prăjim, pe românește, până la urmă, iar pielea noastră, la nivel celular, suferă. La modul în care chiar se întâmplă arsuri foarte mari, ne crește riscul exagerat de mult, se poate... dubla, tripla riscul de a face cancere de piele. Și, contrar a părerii generale, că aceste cancere de piele sunt foarte simple și se tratează foarte ușor, vreau să reamintesc că melanomul este unul dintre cele mai mortale cancere din lume. Iar incidența, adică cât de des se întâlnesc la pacienți sub 35 de ani, în ultimii 10 ani, a crescut la cote alarmante. Deci, nu suntem feriți de acest risc, iar prin aceste acţiuni nu facem decât să ne creștem și nouă riscul de a face parte din acei pacienți sub 35 de ani care au acest diagnostic.

Andreea Cigolea, prezentatoare Antena 3 CNN: Spuneam de acele perfuzii care pot fi făcute, cumva, și acasă, pe canapea, acele pastile care intensifică bronzul, un bronz foarte puternic este, nu știu, la modă, dar nu este deloc sănătos. Ce sunt aceste pastile sau aceste perfuzii?

Dr. Cristina Safta, dermatolog: Există şi sub formă de spray-uri orale sau nazale şi au la bază substanță care se numește "melanotan de tip doi" (n.r.: un peptid sintetic care imită un hormon natural din corp și stimulează producția de melanină pentru a închide culoarea pielii).

Ulterior, specialista a mai făcut următoarele precizări: "De fapt, sunt niște hormoni pe care îi introducem în corpul nostru. Bineînțeles că ei vor fi marketați, că nu o să le găsim la farmacie, o să le găsim pe tot felul de site-uri sau pe la persoane, aparent cunoscut,e de la sală și așa mai departe... care le laudă. Ele au și multe reacții adverse neplăcute.

Revin la acest melanom, despre care chiar insist că este o problemă reală în zilele noastre; şi el poate, această substanță melanotan, să ne cauzeze melanom. Inclusiv a fost raportat, de exemplu când am spray-uri orale sau nazale, la nivelul mucoasei, local. Da, deci pot să pățesc asta.

Totodată, stimulează pigmentul, pimentarea nu există doar la nivelul pielii, ca atunci când ne bronzăm, ci și în alunițe. Da, că de aia, le vedem mai maro decât restul pielii din jur, motiv pentru care stimulează și pigmentare alunițelor și apariția multor aluniţe pe corpul nostru, mai multe decât am fi avut".

Andreea Cigolea, prezentatoare Antena 3 CNN: Deci, sub nicio formă nu folosim aceste pastile sau aceste perfuzii! Dar folosim SPF-ul. Încă o dată vreau să discutăm despre acest lucru. Mereu am amintit aici, la Sfat de sănătate, de ce e important să folosim aceste creme?

Dr. Cristina Safta, dermatolog: Hai să fac o paranteză: bronzul sau, mă rog, Soarele este aliatul nostru, ne de o grămadă de beneficii, dar nu trebuie să fugim de el. Trebuie să ne facem viața sub Soare, însă cu cap, să ne și protejăm. Cremele, aceste fotoprotectoare, ce fac?!? Ne permit ca activitate ultravioletelor, adică bronzul, ce vedem noi la nivel cutanat, să se întâmple treptat, adică într-o manieră mai sănătoasă. Bronzul nu este neapărat sănătos, dar dacă luăm cu porții mici și dese; reușim să obținem și ceea ce ne place vizual, adică să ne bronzăm, să ne închidem pielea la culoare și fără să ne traumatizăm țesuturile, astfel încât să ne scadă riscul de a face cancere de piele.

Cum ne protejăm de arsurile solare

evitarea expunerii între orele 10:00 și 14:00, când radiațiile UV sunt cele mai intense;

pălării cu boruri largi;

hainelor cu protecție UV;

utilizarea SPF-ului;

folosirea ochelarilor de soare;

zone umbrite în timpul zilei.

Specialista a discutat şi despre tanorexie, care este o tulburare psihică din sfera dismorfică, asociată cu obsesia pentru obținerea și menținerea unui bronz considerat perfect. Această preocupare excesivă pentru bronz este comparată cu mecanismele întâlnite în cazul anorexiei nervoase.