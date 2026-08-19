Caravana Solidarității a ajuns în trei comunități din județul Vâlcea - sprijin concret pentru peste 200 de copii și 285 de viețuitoare

Caravana Solidarității. Foto: Fundația Dana Voiculescu

O nouă ediție a Caravanei Solidarității, unul dintre cele mai ample programe ale Fundației Dana Voiculescu, a avut loc săptămâna trecută în județul Vâlcea - un demers constant de intervenție în comunitățile vulnerabile, cu accent pe sprijin concret și educație sanitară.

Peste 200 de copii din satele Cârstănești - Oteșani, Tina - Livezi și Urși - Stoilești au beneficiat de sesiuni de educație sanitară, îngrijire medicală, activități educativ-recreative, dar și de produse de igienă, alimente, haine și încălțăminte, pentru ca aceste zile petrecute împreună să fie lipsite de griji.

„Caravana Solidarității este unul dintre cele mai ample programe ale Fundației Dana Voiculescu. Anul acesta ne aflăm în județul Vâlcea, unde peste 200 de copii din 3 comunități vulnerabile se bucură de activități educative și recreative, în timp ce sute de viețuitoare beneficiază de îngrijire medicală și sunt sterilizate. Alături de noi sunt medici și kinetoterapeuți veniți special de la București, care susțin sesiuni de educație pentru sănătate și oferă sfaturi și recomandări medicale atât copiilor, cât și adulților.

Caravana Solidarității crește de la an la an. Ne propunem să ajungem în cât mai multe județe din țară, astfel încât să oferim sprijin acolo unde e cea mai mare nevoie”, a declarat Alexandru Vurdea, Project Manager FDV.

Educație care contează

Timp de cinci zile consecutive, copiii au participat la sesiuni de educație sanitară susținute de un medic pediatru venit special de la București alături de echipa FDV: Dr. Beatrice Vurdea le-a oferit consultații și răspunsuri clare, adaptate vârstei lor, despre importanța igienei, prevenție și grija pentru propria sănătate.

„Activitățile pe care noi le desfășurăm în această Caravană sunt de tip prevenție. Ei vin cu întrebări, unele poate le e mai dificil să le pună acasă, poate părinții nu știu să le răspundă”, spune Dr. Beatrice Vurdea.

Totodată, Crucea Roșie, Filiala Vâlcea, s-a alăturat cu ateliere de prim-ajutor, în cadrul cărora cei mici au învățat, practic și interactiv, cum să reacționeze în situații de urgență și cum pot acorda primul ajutor atunci când este nevoie.

„În cadrul Caravanei Solidarității, Crucea Roșie Vâlcea vine cu ateliere de prim-ajutor, cu activități de educație pentru sănătate pe care le organizăm împreună cu voluntarii noștri. Avem manechini specializați și sperăm ca aceste manevre să fie însușite și utilizate atunci când este nevoie”, afirmă Ion Cherăscu, Director Crucea Roșie Filiala Vâlcea.

Alături de echipa FDV a fost și o echipă de șapte kinetoterapeuți coordonată de Dr. Daniela Ene, Fiziokinetoterapeut și Osteopat, care a oferit sesiuni educative despre postura corectă, evaluări individuale, exerciții și programe terapeutice personalizate în urma evaluării, precum și recomandări și sfaturi pentru continuarea recuperării acasă.

Iar pentru că zilele petrecute împreună sunt despre copii și despre bucuria de a descoperi lucruri noi, aceștia au participat, în fiecare zi, la ateliere de pictură pe față, construcții LEGO, brățări handmade, precum și activități sportive alături de Asociația Club Sportiv Bravo Râmnicu Vâlcea și Paul Petre, voluntar FDV.

Grijă pentru fiecare suflet din comunitate

În Caravana Solidarității, grija Fundației Dana Voiculescu se îndreaptă și către viețuitoarele comunităților în care ajunge. Asociația Homeless Animal Hospital, fondată de medicul veterinar Aurelian Ștefan, partener încă de la prima ediție, participă cu ambulanța veterinară mobilă. Peste 280 de viețuitoare au beneficiat de îngrijiri medicale veterinare din partea echipei medicale coordonate de Dr. Roxana Stan, medic veterinar, 156 dintre acestea fiind și sterilizate.

Totodată, toate viețuitoarele au primit hrană pentru acasă, oferită de Pet Factory, un gest care completează grija și sprijinul oferite comunității.

„Este important ca un medic veterinar să fie prezent și în comunitățile vulnerabile, deoarece sunt comunitățile care chiar au nevoie de ajutor și rareori au de unde să îl obțină”, spune Dr. Roxana Stan, medic veterinar.

Iar pentru ca această grijă să meargă mai departe, Roxana Stan a susținut și workshopuri dedicate copiilor despre îngrijirea viețuitoarelor și importanța prevenției, ajutându-i să înțeleagă, de mici, cât de important este să protejăm viețuitoarele din jurul nostru.

„Inițiativa acestei Caravane a reprezentat o mare oportunitate, atât pentru elevii unității noastre, cât și pentru comunitate. Impactul activităților desfășurate în cele cinci zile va fi pe termen lung și va fi unul pozitiv și de a pune în aplicare sfaturile și învățăturile pe care elevii le-au acumulat în aceste zile”, afirmă Prof. Roxana Verdeș, Director, Școala Gimnazială, sat Tina, comuna Livezi.

Binele se construiește împreună

Efortul echipei FDV în Caravana Solidarității nu ar fi fost la fel fără sprijinul concret al celor care cred în puterea binelui: apă vitaminizată oferită de brandul românesc Vitamin Aqua, produse de igienă de la Aivi Cosmetics, Melado România și Lirene România, fructe proaspete oferite de Frug&Leg, alimente oferite de voluntarii asociației Voluntarul din Noi și hrană pentru viețuitoare oferită de Pet Factory.

Caravana Solidarității este doar una dintre formele prin care Fundația Dana Voiculescu duce, cu consecvență, grijă și speranță, sprijinul său în zeci de comunități vulnerabile.

Caravana crește de la o ediție la alta, transformând fiecare oprire într-un gest de solidaritate și fiecare întâlnire într-o promisiune că nimeni nu este uitat.

În jurul ei se adună tot mai mulți parteneri, voluntari cu suflet mare și oameni care aleg să se implice, iar această energie comună îi amplifică an de an ecoul și impactul.





