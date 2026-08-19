Ce se întâmplă dacă se închide și centrala de la Kozlodui? Bușoi: Ar putea fi raționalizată energia inclusiv la mall sau supermarket

Operatorii de distribuție au transmis informări către utilizatorii vizați cu privire la includerea acestora în Normativul de limitări de consum. FOTO: Agerpres

Operatorii de distribuție au notificat câteva zeci de mari consumatori de energie, inclusiv companii din siderurgie, petrochimie, industria aluminiului și centre comerciale, că ar putea fi incluși pe lista celor cărora li se limitează consumul în orele de vârf, în cazul agravării crizei energetice. Secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi a spus, miercuri, pentru Antena 3 CNN, că o astfel de măsură nu este iminentă și că, în prezent, România are suficiente resurse pentru a evita limitările. Situația s-ar schimba însă dacă bulgarii închid centrala nucleară de la Kozlodui, iar România nu ar mai putea să se aprovizioneze suficient.

Potrivit unui răspuns oferit pentru Antena 3 CNN, la solicitarea operatorului de transport și de sistem, Transelectrica, operatorii de distribuție, inclusiv Distribuție Energie Electrică Romania (DEER), au transmis informări către utilizatorii vizați cu privire la includerea acestora în Normativul de limitări de consum.

"Subliniem că aceste informări nu reprezintă notificări privind aplicarea efectivă a unor limitări de consum. Până în prezent, niciun utilizator nu a fost notificat în vederea limitării consumului. Totodată, lista companiilor incluse în Normativul de limitări de consum are caracter confidențial, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 603/2026 privind adoptarea unor măsuri de siguranță pe piața de energie electrică, motiv pentru care informațiile privind companiile incluse nu pot fi făcute publice", a precizat DEER.

Precizările lui Cristian Bușoi despre reducerea consumului de energie

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a precizat pentru Antena 3 CNN că au fost notificate câteva zeci de companii, din diverse domenii energointensive, cu un consum mare de electricitate, care, „în cazul unui scenariu puțin probabil în care regiunea ar intra într-un impas, s-ar închide Kozlodui, nu am avea electricitate pentru import, s-ar mai întâmpla alte lucruri în săptămâna următoare, ar trebui să li se limiteze consumul în orele de seară”.

El a mai precizat că nu vor fi decuplări, iar limitările de consum nu sunt luate în calcul în acest moment. Dacă situația o va impune, companiile vizate vor trebui să își reducă consumul în orele de vârf:

„Maxim 30% din consumul pe care l-ar avea în orele de vârf în cel mai extrem caz, în jur de 10% într-un caz mediu. Deocamdată însă, nefiind în această situație, calculele exacte nu s-au făcut pentru că nu suntem în situația de a face limitări. Avem producție în interiorul țării, au început să funcționeze Rovinari 4, Hidroelectrica ne ajută în orele de vârf. Sunt reduceri voluntare și în industrie, și la populație. Există electricitate din import”, a mai spus Cristian Bușoi.

Au fost notificate și centre comerciale

El a precizat că au fost notificate inclusiv supermarketuri sau mall-uri: „Sunt și centre comerciale, din siderurgie, petrochimie, industriile energointensive, precum producătorii de aluminiu. Toți cei care sunt în normativ”.

Dacă ajunge și centrala de la Kozlodui să aibă probleme și bulgarii să nu mai poată asigura alimentarea României, s-ar impune problema unei limitări în orele de vârf, a mai spus Cristian Bușoi.

În cazul mall-urilor și hipermarketurilor, acestea ar primi o notificare de 24 de ore, și, în funcție de posibilitățile tehnice, vor avea o cantitate mai mică de curent, în scenariul în care criza se adâncește.

"În alte situații, pentru că e consum în bandă, utilajele nu pot face limitări: de la caz la caz, Transelectrica și distribuitorii au o procedură", a mai precizat Cristian Bușoi.

El a exclus închiderea sau reducerea programului în cazul magazinelor: "Nu, cred că doar s-ar reduce luminozitatea, poate ar trebui să scoată sau să reducă echipamente care consumă foarte mult".

Acuzații lansate de fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan

Discuțiile apar în contextul în care fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a acuzat Guvernul că a lăsat criza energetică să ajungă la porțile fabricilor, după ce primele notificări privind limitarea consumului de electricitate au fost transmise industriei.

Ivan a cerut pe Facebook ca Ilie Bolojan să explice cine răspunde pentru situația actuală: "Cel mai negru scenariu se întâmplă. Criza a ajuns la poarta fabricilor, și așa împovărate de taxe, se costuri uriașe și de incertitudine. Primele notificări privind limitarea consumului de energie electrică au ajuns deja în industrie.Este strigător la cer. Este un atentat la siguranța economică a României. Domnule premier demis Ilie Bolojan, o fabrică nu se oprește ca un bec.

Când îi tai energia, oprești producția, blochezi contracte, produci pierderi și pui presiune directă pe salariile oamenilor. În spatele fiecărei fabrici sunt familii, sunt oameni care muncesc, sunt copii care depind de venitul părinților lor", spune Ivan, într-o postare pe Facebook.

Ministerul Energiei a transmis joi după oprirea Reactorului 2 al Centralei de la Cernavodă, că Sistemul Electroenergetic Național este stabil, activitatea se desfășoară normal, iar toate estimările disponibile în acest moment arată că nu există riscuri pentru alimentarea constantă cu energie electrică la nivel național.