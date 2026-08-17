De ce nu folosește România mai multă apă din baraje pentru a compensa oprirea Cernavodă. „Nu avem garanția că lacurile se vor umple”

România are apă în baraje, dar nu își permite să o consume acum. Bușoi: „Nu avem garanția că va ploua mult la toamnă”. Foto: Agerpres

România are încă apă în lacurile de acumulare și poate conta pe hidroenergie în această perioadă, dar rezervele nu pot fi consumate fără măsură pentru a acoperi lipsa producției de la Cernavodă. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a explicat luni, la Antena 3 CNN, că o parte din apă trebuie păstrată și pentru iarnă, mai ales că nu există nicio garanție că ploile din toamnă vor reface rezervele.

„Ședința Comandamentului Energetic o avem în fiecare lună, în timpuri normale. Acum, ținând cont că este o situație dificilă, în care trebuie să fim în permanență în coordonare, probabil că vom avea aceste întâlniri săptămânal”, a spus Bușoi, înaintea ședinței de marți.

Potrivit acestuia, producția fotovoltaică este bună, iar prognozele pentru energia eoliană sunt favorabile atât pentru zilele acestea, cât și pentru perioada imediat următoare.

„Situația este stabilă, avem producție bună fotovoltaică, vremea ne ajută foarte mult. Zilele trecute și chiar și azi și mâine, prognozele pentru energia produsă din eoliene sunt foarte bune”, a declarat secretarul de stat.

Unitatea 4 de la Rovinari a fost pornită

Pentru a reduce necesarul de importuri, autoritățile au decis pornirea Unității 4 de la Rovinari. Bușoi spune că energia produsă acolo va acoperi aproximativ jumătate din pierderea provocată de oprirea Unității 2 de la Cernavodă.

„Ca o măsură de siguranță, pentru a reduce presiunea legată de importuri, pentru că există electricitate disponibilă în regiune, dar toate aceste importuri vor avea, la un moment dat, un efect asupra prețurilor către consumator, s-a decis pornirea Unității 4 de la Rovinari și astfel cam jumătate din ceea ce am pierdut prin închiderea Unității 2 va fi compensată”, a spus acesta.

Producția hidro funcționează, la rândul ei, în parametri normali, deși debitul redus al Dunării afectează Porțile de Fier. Bușoi spune că există apă în lacurile de acumulare, însă rezervele sunt folosite cu atenție, pentru că vor fi necesare și în lunile următoare.

„Există aceste rezerve, dar le folosim cu atenție și echilibru, pentru că vom avea nevoie de unele rezerve și în cursul iernii și nu avem garanția că lacurile se vor umple, că vom avea precipitații multe în toamnă”, a explicat el.

De ce Bulgaria are mai multe baterii decât România

Bușoi a vorbit și despre diferențele dintre România și Bulgaria în ceea ce privește capacitățile de stocare a energiei.

El spune că România s-a bazat mai mult pe producția de energie din gaze, în timp ce Bulgaria, care nu dispune de aceleași resurse de gaze și hidro, a devenit o piață mai atractivă pentru investițiile în baterii.

Diferențele mari dintre prețurile energiei de la prânz și cele din orele de seară au făcut ca investițiile în stocare să fie rentabile în Bulgaria, chiar înainte de actuala secetă și de creșterea oportunităților de export către România, a explicat secretarul de stat.

Reactorul 2 de la Cernavodă ar putea fi repornit spre sfârșitul lunii

Întrebat când ar putea reveni în funcțiune Unitatea 2 de la Cernavodă, Bușoi a spus că prima posibilitate ar putea apărea spre sfârșitul lunii.

„Probabil spre sfârșitul lunii va fi prima fereastră de oportunitate. Deocamdată, prognoza pe următoarele zece zile arată un debit scăzut”, a declarat acesta.

Bușoi a exclus și scenariul unor deconectări în această săptămână și a spus că, în acest moment, nu este nevoie nici ca marii consumatori industriali să își reducă activitatea în orele de vârf.

„Nu, nu vom ajunge la deconectări. Poate vor fi luate în calcul, dar în niciun caz în această săptămână. Nu e nevoie să facem limitări de consum în orele de vârf la marii consumatori industriali”, a spus secretarul de stat.