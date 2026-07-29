F1 ia în calcul să nu mai organizeze cursele din Qatar și Abu Dhabi din cauza situației din Orientul Mijlociu. Când va fi luată decizia

Formula 1 optează pentru un final de sezon în Europa dacă nu se va putea deplasa în zona Golfului / Foto: Getty Images

Formula 1 va decide la jumătatea lunii septembrie dacă va organiza sau nu ultimele două Mari Premii ale sezonului, în Qatar şi Abu Dhabi, şi optează pentru încheierea sezonului în Europa în cazul în care nu se va putea deplasa în zona Golfului, a declarat miercuri directorul general al Formulei 1, Stefano Domenicali, scrie AFP, citată de Agerpres.

„Vom lua o decizie la momentul potrivit. Nu va fi înainte de jumătatea lunii septembrie. (...) Însă, evident, dacă situaţia nu se va clarifica aşa cum sperăm, vom lua o decizie. Şi vreau doar să confirm că, dacă acest lucru se va dovedi imposibil, finalul sezonului va avea loc în Europa, deoarece nu putem merge în altă parte”, a anunţat Stefano Domenicali într-o conferinţă de presă.

Marele Premiu al Bahrainului şi cel al Arabiei Saudite, programate să aibă loc în aprilie, au fost anulate în martie din cauza războiului din Orientul Mijlociu, fără a fi înlocuite cu alte curse.

„Există mai multe variante luate în calcul, dar nu cred că este corect să facem promisiuni sau să anticipăm o decizie. Aşadar, dacă situaţia nu ne va permite să călătorim în Orientul Mijlociu, vom încheia campionatul în Europa", a adăugat Domenicali cu privire la ultimele două Mari Premii ale sezonului, în contextul în care, miercuri, au fost reluate atacurile în Orientul Mijlociu.

Zvonurile persistente din paddock sugerau posibilitatea organizării unui alt Mare Premiu pe Circuit of the Americas din Austin, Texas, sau a unui al doilea Mare Premiu la Las Vegas, în săptămâna de după cel deja programat pentru 21 noiembrie.

„Nu vom organiza o altă cursă în Statele Unite", a declarat Domenicali, care nu doreşte să "strice" cursa de la Las Vegas, un eveniment care există abia din 2023 şi este încă "în plină dezvoltare".

Deşi oficialul italian nu a oferit indicii concrete, circuitul de la Imola (Italia), care a ieşit din calendarul F1 în acest an, este considerat, potrivit informaţiilor, principalul favorit pentru a găzdui ultima etapă a sezonului. Circuitele de la Portimao (Portugalia) şi Istanbul (Turcia), care urmează să fie incluse în calendar în 2027, necesită lucrări de modernizare înainte de acel moment.

Luni, Campionatul Mondial de Anduranţă (WEC) a anunţat că înlocuieşte ultimele două etape programate, în Qatar şi Bahrain, cu curse la Barcelona şi Monza.

Între timp, Marele Premiu de MotoGP din Qatar, programat iniţial pentru luna aprilie şi ulterior reprogramat pentru noiembrie, este, de asemenea, sub semnul întrebării, la fel ca Raliul Arabiei Saudite, a 14-a şi ultima etapă a campionatului WRC, care urmează să aibă loc la Jeddah în luna noiembrie. Totuşi, până în prezent, nu a fost luată nicio decizie cu privire la aceste două evenimente.