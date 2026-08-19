Pensionara care a câștigat cel mai mare premiu la Loto 6/49 și-a ridicat banii. „Cu aceşti bani îmi voi lua viaţa de la capăt”

1 minut de citit Publicat la 15:58 19 Aug 2026 Modificat la 16:00 19 Aug 2026

Câștigătorul premiului de joi la 6/49 trebuie să suporte un impozit consistent. Sursa foto: Loteria Română

Câştigătoarea celui mai mare premiu la Loto 6/49, în valoare de 52,839 milioane de lei (peste 10,07 milioane de euro), şi-a ridicat câştigul în cursul zilei de miercuri, a anunţat Loteria Română, citată de Agerpres.

Câştigătoarea nu a dorit să-şi facă publică identitatea.

Aceasta este din Oradea, are 59 de ani şi este pensionată medical. A spus că a intrat întâmplător în agenţie şi a ales să completeze „nişte numere la nimereală".

„Pentru mine, acest premiu este o minune care mi-ar putea salva viaţa. Consider că e noroc şi, în acelaşi timp, o binecuvântare. Cu aceşti bani îmi voi lua viaţa de la capăt", a mărturisit emoţionată câştigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49, obţinut la tragerea loto din 13 august.

Câștigătoarea nu pleacă acasă cu toți banii

Biletul a costat doar 8 lei și 50 de bani, fiind completat cu o singură variantă simplă la 6/49, fără a fi bifat și Noroc.

Femeia a ales perechi de numere consecutive care, în final, s-au dovedit norocoase: 12 - 13, 36 - 37 și 44 - 45.

Conform reglementărilor din Codul Fiscal în vigoare prin Legea 141/2025, impozitul pe jocurile de noroc se calculează pe trei tranșe valorice.

Până la 10.000 lei, inclusiv, impozitul reprezintă 4% din suma câștigată.

Între 10.000,01 lei și 66.750 lei, impozitul este de 400 lei + 20% din suma care depășește 10.000 lei.

Peste 66.750 lei, impozitul este 11.750 lei + 40% din suma care depășește 66.750 lei.

Câștigul la Categoria 1 de la tragerea 6/49 de joi, 13 august 2026, intră în această ultimă categorie.

Prin urmare, din suma de 52.839.623,04 lei se scade inițial impozitul de 11.750 lei.

Rezultă 52.827.873,04 lei.

În continuare, se scade rezultatul produsului 0,4 x (52.839.623,04 - 66.750).

Astfel, suma după impozitare este 31.718.723,824 lei, echivalentul a aproximativ 6 milioane de euro.